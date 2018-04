«We are family» τραγουδά η ΝΔ στον ΣΥΡΙΖΑ…

LIKE US ON FACEBOOK

Σε πρωταπριλιάτικο mood μπήκε η ΝΔ και φυσικά όπως κάθε χρόνο ετοίμασε ένα video -δώρο στον «ΔΙΟΡΙΖΑ» (όχι δεν είναι τυπογραφικό). We are family, I got all my sisters with me τραγουδά η ΝΔ στον ΣΥΡΙΖΑ!

Φυσικά , σήμερα δεν θα μπορούσε να λείπει το Πρωταπριλιάτικο video της ΝΔ για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν περιμέναμε να μας ξεσηκώσει με τη μουσική επιλογή We are family των Sister Sledge. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Ο τίτλος που επιλέχθηκε για το Πρωταπριλιάτικο video της ΝΔ για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι: «Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ: Κάθε μέρα πρωταπριλιά»! Κάθε μέρα εδώ και 3 χρόνια;

Το video ξεκινά με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να λέει: «Αποσυμφορούμε το δημόσιο τομέα από τις στρατιές των συμβούλων και των μετακλητών υπαλλήλων»….Ποια είναι η συνέχεια;

Είναι η στιγμή που μπαίνει το «We are family» και φαίνονται στελέχη της Κυβέρνησης και οι διορισμοί φίλων, ξαδέρφων, μπατζανάκηδων, κουνιάδων, ανιψιών…. που έχουν κάνει στο Δημόσιο.

Τα ονόματα υπουργών στελεχών εμφανίζονται ένα, ένα πίσω από ένα φούξια φόντο (κάτι πιο διακριτικό δεν υπήρχε;).

Το Πρωταπριλιάτικο video της ΝΔ για τον ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει με τη φωνή του Πρωθυπουργού να λέει “Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη”…και αντί για ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα πλέον λέγεται ΔΙΟΡΙΖΑ!

Θα απαντήσει άραγε ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το video; Μπορεί να είχε και ενδιαφέρον. Stay tuned….

Όπως κι αν έχει πάντως, εμάς μας κόλλησε το τραγούδι που είχαμε χρόνια να ακούσουμε και τώρα το σιγοτραγουδάμε…We are family, I got all my sisters with me…