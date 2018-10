Viral video: Πίθηκος οδηγεί λεωφορείο και οι επιβάτες είναι ατάραχοι!

Προσωπικά θα ανησυχούσα για την ασφάλειά μου! Αυτό, όμως, δεν ισχύει και στο Ντουμπάι, όπου οι άνθρωποι απ’ ό,τι φαίνεται είναι πιο χαλαροί! Στο viral video που μας έρχεται απ’ το μακρινό Ντουμπάι, ένας πίθηκος οδηγεί λεωφορείο και οι επιβάτες είναι ατάραχοι!

Στο video, ο πίθηκος σκαρφαλώνει στο τιμόνι ενώ ο οδηγός το κρατά με το ένα χέρι του και χαϊδεύει τον πίθηκο με το άλλο. Περιστασιακά τον βλέπουμε ν’ αφήνει για μερικά λεπτά τελείως τον έλεγχο του οχήματος στον πίθηκο!

#WATCH Viral video from Karnataka’s Davanagere of a KSRTC bus driver driving with a Langur perched on the steering wheel. The bus driver has been suspended for endangering the lives of the passengers. pic.twitter.com/RexZAfKZdr

