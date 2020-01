Viral το video με τα νεύρα του Τσιτσιπά και το χτύπημα στον πατέρα του!

Τα νεύρα του Τσιτσιπά έχουν γίνει πολλές φορές φανερά κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, καθώς είναι κάτι που όχι μόνο δεν μπορεί να κρύψει αλλά ο ίδιος το εκδηλώνει με κάθε τρόπο. Αυτή τη φορά χτύπησε κατά λάθος τον πατέρα του με τη ρακέτα, αλλά δεν πτοήθηκε. Δες το video που έγινε viral.

Τα νεύρα του Τσιτσιπά άλλες φορές εκδηλώνονται με βρισιές και ορισμένες απλά χτυπάει την ρακέτα του, το χέρι του, το πόδι του και γενικά… χτυπιέται. Είναι ο τρόπος του να εκτονώνεται και να βγάζει τα νεύρα και την ένταση του αγώνα. Μήπως μερικές φορές το παρακάνει; Δεν θα το κρίνουμε εμείς αυτό.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του ATP Cup, ο νεαρός τενίστας έχασε το πρώτο σετ στον αγώνα με τον Νικ Κύργιο και γι’ αυτό όχι απλά δεν ήταν ψύχραιμος άλλα ξέσπασε στη ρακέτα και τον πατέρα του. Θύματα αυτή τη φορά ήταν η αγαπημένη του ρακέτα και φυσικά, ο αγαπημένος του πατέρας που είναι και προπονητής του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε εκνευρισμένος στον πάγκο μετά την ολοκλήρωση του τάιμ μπρέικ, που έχασε με 9-7, και χτύπησε την ρακέτα στην καρέκλα του με τόση δύναμη με αποτέλεσμα να τραυματίσει στο χέρι τον Απόστολο Τσιτσιπά. Δεν έδωσε καμία σημασία, δεν άκουγε και δεν κοιτούσε γύρω του αλλά συνέχισε να χτυπάει με την ρακέτα του.

Και σε αυτό το σημείο, φυσικά και παρενέβη η αθάνατη Ελληνίδα μάνα, η μητέρα του τενίστα η οποία σηκώθηκε απ’ τη θέση της για να πει δύο λόγια στον γιο της, προκειμένου εκείνος να ηρεμήσει, να αποκτήσει ξανά τον έλεγχο.

Δες το σχετικό video:

Here’s the moment Stefanos Tsitsipas injured his Dad Apostolos when he smashed his racket!!

(@ATPMedia @primevideosport 📹) pic.twitter.com/QDLgJlbrOh

— JC 🎾. (@Joe__Tennis) January 7, 2020