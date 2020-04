5+1 τραγούδια από το La Casa de Papel που θέλουμε να ακούμε ξανά και ξανά!

LIKE US ON FACEBOOK

Μπορεί αυτή τη σειρά να την έχουμε όλοι αγαπήσει για διαφορετικούς και ποικίλους λόγους, όμως σίγουρα ανάμεσα σ’ αυτούς είναι και τα τραγούδια από το La Casa de Papel που μας έχουν συντροφεύσει σ’ όλες τις σεζόν.

La Casa de Papel ή αλλιώς Money Heist ή αλλιώς Η Τέλεια Ληστεία. Όπως και να αποκαλέσεις αυτή τη σειρά “φαινόμενο” το ίδιο κάνει. Έχει καθηλώσει κατά καιρούς εκατομμύρια ανθρώπους απ’ όλο τον κόσμο κι έχει κάνει πάρα πολλούς να ντύνονται με τη χαρακτηριστική κόκκινη στολή και τη μάσα του Νταλί, ειδικά τις Απόκριες. Άνθρωποι σ’ όλο τον πλανήτη τραγουδούν το Bella Ciao, το οποίο έχει διασκευαστεί κι όλας. Όμως, δεν είναι το μόνο τραγούδι της σειράς που έχουμε αγαπήσει και που ο κόσμος τραγουδάει.

Όλοι κάθε φορά που ακούμε αυτά τα 5 τραγούδια από το La Casa de Papel δυναμώνουμε την ένταση της φωνής και τραγουδάμε μαζί, ξέροντας ήδη τους στίχους. Έτσι δεν είναι;

Τα τραγούδια από το La Casa de Papel που έχουμε αγαπήσει

My Life Is Going On

Το soundtrack της σειράς δε θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα. Μπορεί το Bella Ciao να ‘χει γίνει πασίγνωστο, όμως το My Life Is Going On είναι το τραγούδι που ακούμε στην αρχή κάθε επεισοδίου και που αν δεν παίξει όλο δεν γίνεται να ξεκινήσει το επεισόδιο.

Bella Ciao

Για κάποιους ίσως να έπρεπε να είναι πρώτο στη λίστα μας, ωστόσο σημασία δεν έχει η σειρά, αλλά το ότι η σειρά αυτή έχει καταφέρει κάτι μοναδικό. Να κάνει αυτό το τραγούδι να ακούγεται σ’ όλες τις γωνιές του κόσμου. Και δεν είναι ένα οποιοδήποτε τραγούδι, αλλά το τραγούδι της ιταλικής αντιφασιστικής αντίστασης.

Bamboo Moon

Days Like This

Ένα τραγούδι του Van Morrison που ακούσαμε στον τέταρτο κύκλο κι απλά το αγαπήσαμε!

Toda La Vida

Bonus…

Ti Amo

Δε θα σου κρύψω πως το τραγούδι αυτό που είπε ο Berlín στον τέταρτο κύκλο μας έκανε να τον αγαπήσουμε λίγο παραπάνω και γι’ αυτό το βάλαμε στο bonus. Απλά δεν γινόταν να λείπει από τη λίστα μας!

