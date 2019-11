To viral video με τον καθηγητή που πρέπει να δεις:

Όταν ένας καθηγητής ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά του, οι μαθητές του είναι ευχαριστημένοι και το αποτέλεσμα που βγαίνει είναι άρτιο! Οι φοιτητές ενός πανεπιστημίου είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιημένοι απ’ τον καθηγητή τους, ο οποίος βρήκε έναν πολύ γλυκό τρόπο για να τους ανταμείψει για την προσπάθειά τους! Δες παρακάτω το viral video με τον καθηγητή!

Το video με τον καθηγητή απ’ το Βιετνάμ, ο οποίος βγάζει απ’ την τσάντα του ένα σωρό λούτρινα αρκουδάκια έχει γίνει viral στα social media!

To clip των μόλις 8 δευτερολέπτων το ανέβασε στο Twitter μια χρήστης με την λεζάντα: «Κλαίω… ο καθηγητής μας φέρνει λούτρινα ζωάκια κάθε εβδομάδα για να μας ανταμείψει για τη σκληρή δουλειά μας».

Φυσικά, έχει μαζέψει πλέον εκατομμύρια views και χιλιάδες likes με τους χρήστες να το κάνουν retweet και να επαινούν αυτό τον θαυμάσιο καθηγητή που σκέφτεται τόσο πολύ την ψυχολογία των φοιτητών του.

i’m crying 🥺 my viet professor brings us stuffed animals every week to reward us for our hard work pic.twitter.com/E8JEY3zcHW

— amy (@lilmcnugs) October 31, 2019