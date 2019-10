LIKE US ON FACEBOOK

To βίντεο που έχει γίνει viral και δείχνει τους Beatles να μεγαλώνουν παρέα είναι η απόδειξη ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν θα σταματήσουμε ποτέ να μιλάμε για τα αγαπημένα μας «Σκαθάρια»!

Πολλά είναι τα χρόνια που έχουν περάσει απ’ την ημέρα που δημιουργήθηκαν, αλλά και διαλύθηκαν οι Beatles, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν ξεχαστεί. Αντιθέτως, οι θαυμαστές του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος είναι εδώ και κάνουν ό,τι περνάει απ’ το χέρι τους για να ενημερωθεί η νέα γενιά για τα τραγούδια τους.

Ο Angel Nene είναι ένας απ’ αυτούς τους θαυμαστές, το βίντεο του οποίου για τους Beatles στο κανάλι του στο YouTube, μετράει ήδη πάνω από 5 εκατομμύρια προβολές.

Ο Nene έφτιαξε για το κανάλι του με το όνομα Angelo di Carpio στο YouTube, ένα ιδιαίτερα ευρηματικό βίντεο, όπου μας δείχνει μέσα σε έξι λεπτά τους τέσσερις Beatles να μεγαλώνουν παρέα απ’ το 1960 όταν ήταν ακόμη μικροί μέχρι και το 2017, όταν μερικοί από αυτούς απουσίαζαν απ’ την τετράδα.

Τα χρόνια στο βίντεο κυλάνε, τόσο γρήγορα όσο και στην ίδια τη ζωή, ενώ συγκίνηση προκαλούν δύο χρονολογίες και συγκεκριμένα το 1980 και το 2001, όπου τα πρόσωπα του John Lennon και του George Harrison αντικαθίστανται με ένα κερί.

Ο Nene έχει δημιουργήσει ένα αριστουργηματικό βίντεο όπου τα μας δείχνει πώς άλλαξαν χρόνο με το χρόνο τα πρόσωπα των «Σκαθαριών»: Paul McCartney, John Lennon, George Harrison και Ringo Starr.

Φυσικά, απ’ το βίντεο δεν λείπουν και οι μεγαλύτερες επιτυχίες των Beatles, μεταξύ των οποίων και των Yesterday, Tomorrow Never Knows, All You Need Is Love, Penny Lane και Let It Be. Εμείς, σε αφήνουμε απλά να το απολαύσεις!

