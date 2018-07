To video του Elon Musk απ’ το σπήλαιο στην Ταϊλάνδη!

Ο Elon Musk απ’ την πρώτη στιγμή θέλησε να βοηθήσει στην επιχείρηση διάσωσης των παιδιών και το έκανε. Τώρα το video του Elon Musk απ’ το σπήλαιο στην Ταϊλάνδη μας δίνει την εικόνα από το σπήλαιο ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει βρεθεί ο ίδιος εκεί ή η ομάδα του.

Ο Elon Musk δημοσίευσε φωτογραφίες και video απ’ το εσωτερικό της σπηλιάς. «Μόλις επέστρεψα από το σπήλαιο 3», γράφει στη λεζάντα, πιθανότατα αναφερόμενος σε ένα κρίσιμο τμήμα του σπηλαίου περίπου 0,5 χιλιόμετρα από την είσοδο.

«Το Mini-sub είναι έτοιμο αν χρειαστεί. Είναι κατασκευασμένο από τμήμα πυραύλων και ονομάζεται Wild Boar από την ποδοσφαιρική ομάδα των παιδιών», σημειώνει ο Elon Musk.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT

— Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2018