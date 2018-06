Το Carpool Karaoke με τον Paul McCartney είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει! (Video)

LIKE US ON FACEBOOK

Το Carpool Karaoke με τον Paul McCartney είναι ό,τι καλύτερο έχουμε κι είναι αυτό που έκανε μέχρι και τον James Corden να δακρύσει στο άκουσμα του “Let It Be“.

Γίνεται να ακούς το “Let It Be” από τον ίδιο τον McCartney και να μη συγκινηθείς; Απλά αδύνατον! Δεν τα κατάφερε ούτε ο πάντα χαμογελαστός James Corden, οπότε εμείς δεν το προσπαθούμε καν.

Το νέο επεισόδιο Carpool Karaoke από την εκπομπή The Late Late Show με τον James Corden φιλοξένησε τον Paul McCartney και ξενάγησε τους θαυμαστές των Beatles σ’ ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο (ή down Penny Lane).

Paul McCartney και James Corden ακολουθούν μια διαδρομή στο Λίβερπουλ και επισκέπτονται όλα εκείνα τα σημεία που ενέπνευσαν τα τραγούδια των Beatles. Μάλιστα, οι δυο τους επισκέπτονται ακόμη και το πατρικό σπίτι, στο οποίο έμενε τα χρόνια εκείνα ο McCartney.

Χαρακτηριστική είναι η στιγμή όμως, που στο βίντεο, ο McCartney θυμάται το όνειρο που ενέπνευσε τους στίχους του για το “Let It Be“, αναφέροντας ότι:

Είχα ένα όνειρο στη δεκαετία του ’60, στο οποίο η μαμά μου, που είχε πεθάνει, εμφανίστηκε στο όνειρο μου και με καθησύχαζε λέγοντας μου ότι όλα θα πάνε καλά, απλά άστο να είναι (let it be)

Μετά απ’ αυτό το όνειρο, ο McCartney έγραψε το Let It Be σ΄ένα χαρτί και συνέχισε με τους υπόλοιπους στίχους. Ο Corden στη συνέχεια απαντάει ότι αυτή είναι η πιο όμορφη ιστορία που έχει ακούσει, για να τραγουδήσουν μετά μαζί το μυθικό τραγούδι των Beatles.

Αλλά τη στιγμή που εκτελούσαν μαζί το τραγούδι, ο James συγκινήθηκε και θυμήθηκε όταν ο παππούς του, τον έβαζε να ακούει το συγκεκριμένο τραγούδι:

Θυμάμαι ακόμα τον παππού μου, ο οποίος ήταν μουσικός, και τον μπαμπά μου, να με βάζουν να καθίσω και να μου λένε: «Θα παίξουμε τώρα το καλύτερο τραγούδι που έχεις ακούσει ποτέ»

