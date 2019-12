Τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια του 2019

LIKE US ON FACEBOOK

Είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε νέα χριστουγεννιάτικα τραγούδια και φέτος έπρεπε να έρθει αυτή η στιγμή! Κάθε χρόνο, το All I Want For Christmas της Mariah Carey και το Last Christmas των Wham ανεβαίνουν στα charts και μας θυμίζουν τα pop hits του παρελθόντος, ενώ οι προσπάθειες των νέων τραγουδιών να κερδίσουν ένα κομμάτι της πίτας μένουν απλά… προσπάθειες!

Όμως, φέτος τα πράγματα είναι αλλιώς. Το 2019 αποδεικνύεται μια δημιουργική χρονιά για τους καλλιτέχνες, οι οποίοι αποφάσισαν πως φέτος που κλείνουμε δεκαετία θα ακούσουμε νέα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που θα γίνουν hits.

Το party list ανανεώνεται κι εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι για τα νέα τραγούδια που κυκλοφόρησαν φέτος!

Τα καλύτερα νέα χριστουγεννιάτικα τραγούδια του 2019

Christmas Tree Farm – Taylor Swift

Η νοσταλγία και τα όμορφα πλάνα είναι αυτό που χαρακτηρίζει αυτό το χριστουγεννιάτικο τραγούδι, το οποίο παίζει στα ραδιόφωνα και έχει ήδη αγαπηθεί απ’ τον κόσμο.

Loneliest Time Of Year – Mabel

Έχεις κουραστεί με τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που γιορτάζουν την αγάπη και τον έρωτα; Η Mabel σε έχει καλύψει! Αυτή η γιορτινή μπαλάντα απευθύνεται σε όλους εκείνους που νιώθουν περίεργα αυτή την περίοδο. Το τραγούδι θίγει το ζήτημα ότι για πολλούς αυτή η περίοδος είναι πολύ μοναχική ενώ παράλληλα σε κάνει να νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος σ’ αυτό τον κόσμο!

All I Want (For Christmas) – Liam Payne

Ο Liam Payne αποφάσισε να γράψει ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι με ορισμένα στοιχεία που δανείστηκε απ’ το τραγούδι της Mariah Carey, δημιουργώντας τελικά μια μπαλάντα που σε κερδίζει.

One I’ve Been Missing – Little Mix

Μπορεί φέτος να μην κάνει καμιά τρελή εμπορική επιτυχία, αλλά είναι πολύ πιθανό να γίνει ένα απ’ τα αγαπημένα μας τα επόμενα χρόνια, όπως έχει συμβεί και μ’ άλλα χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Cozy Little Christmas – Katy Perry

Μπορεί να πέρασε ένας χρόνος απ’ την επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού της Katy Perry, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ δεν λένε; Έτσι, φέτος η τραγουδίστρια αποφάσισε να δώσει εικόνα στο «Cozy Little Christmas».

Το «Cozy Little Christmas» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2018 και για αρχή ήταν διαθέσιμο μόνο στο Amazon Music. Όμως, στη συνέχεια, τον περασμένο Δεκέμβριο το τραγούδι έφτασε στο Νο. 1 του Adult Contemporary Radio Airplay στις ΗΠΑ.

Τώρα, το τραγούδι απέκτησε video clip, όπου οι ρόλοι αντιστρέφονται και ο Αϊ Βασίλης κάνει τις διακοπές του πριν πάει για να μοιράσει τα δώρα σε όλο τον κόσμο!

Like It’s Christmas – Jonas Brothers

H oμοιότητα με το «Don’t Worry, Be Happy» δεν μπορεί να αγνοηθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως το τραγούδι των Jonas Brothers δεν κερδίζει επάξια μια θέση στη λίστα με τα καλύτερα νέα χριστουγεννιάτικα τραγούδια!

Baby, It’s Cold Outside – John Legend ft Kelly Clarkson

Μια νέα έκδοση του κλασικού «Baby, It’s Cold Outside» και φυσικά έχει αγαπηθεί ήδη, με τους δύο διάσημους καλλιτέχνες να μας βάζουν σε φουλ χριστουγεννιάτικο mood!

Just Ain’t Christmas – Ne-Yo

Ένα απ’ τα αρνητικά των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών είναι ότι μοιάζουν όλα ίδια! Όχι, όμως, αυτό του Ne-Yo! Είναι διαφορετικό, είναι φρέσκο και μιλάει για ότι δεν μοιάζει με Χριστούγεννα όταν είναι μακριά απ’ το άλλο του μισό!

