Συγκίνηση: Έτσι αποχαιρετούν τα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης όσους θεραπεύονται απ’ τον κορονοϊό (Video)

Όσοι θεραπεύονται απ’ τον κορονοϊό στη Νέα Υόρκη φεύγουν απ’ τα νοσοκομεία μέσα σε κλίμα συγκίνησης και ελπίδας. Σε κάθε νοσοκομείο παίζονται τραγούδια ελπίδας για τους ασθενείς.

Το δικό τους μήνυμα θέλουν να περάσουν τα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης, τα οποία πραγματικά βιώνουν τρομερά δύσκολες στιγμές, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται συνεχώς όπως επίσης και τα θύματα.

Ωστόσο, όσοι θεραπεύονται απ’ τον κορονοϊό και φεύγουν απ’ το νοσοκομείο, θα θυμούνται για πάντα αυτή τη στιγμή.

Ο Μάρκ Σουάρτς, ένας ασθενής που έμεινε 11 μέρες στο νοσοκομείο, είπε πως δεν μπορούσε να καταλάβει τον λόγο που «κάθε τόσο, άκουγα μουσική και προσπαθούσα να καταλάβω τι συμβαίνει…».

Όταν ήρθε η ώρα να πάρει κι εκείνος εξιτήριο και να φύγει απ’ το νοσοκομείο άκουσε το «Here Comes the Sun» στους διαδρόμους και κατάλαβε!

Το προσωπικό των νοσοκομείων της Νέας Υόρκης έχει επιλέξει να αποχαιρετάει με ελπίδα τους ασθενείς που θεραπεύονται, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι περισσότεροι διαλέγουν το «Here Comes the Sun», ενώ αξίζει να σημειωθεί πως τα τραγούδια δεν είναι μόνο αφιερωμένα σε όσους βγαίνουν νικητές απ’ την μάχη με τον ιό, αλλά και στους ήρωες γιατρούς και νοσηλευτές που δίνουν τη δική τους μάχη για να σώσουν ζωές.

«Νομίζω πως περισσότερο είναι μία αναγνώριση σε εκείνους παρά σε μένα», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Σουάρτς.

Στο νοσκομείο Λένοξ Χιλ, στο Μανχάταν, η μουσική ξεκινάει όταν ο ασθενής αρχίζει να αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη, ενώ στο Μόντεφιορ Νάιακ, όταν ο ασθενής βγει από την εντατική. Το κάθε νοσοκομείο το κάνει με τον δικό του τρόπο, αλλά το μήνυμα είναι ένα και είναι πολύ ουσιαστικό!

Μάλιστα, στο Μόντεφιορ Νάιακ, ο γιατρός που δίνει τα περισσότερα εξιτήρια μέσα στην ημέρα, σε ασθενείς με κορονοϊό, του απονέμεται ο τίτλος «Covid Crusher».

«Είναι ο ήχος της ελπίδας», είπε ο γιατρός του Σουάρτς, Ντέβτζιτ Ρόι.

SOUND ON 🔊

“Empire State of Mind” by @aliciakeys played overhead is the official @MontefioreNYC alert for a “Happy Code.” That means a #COVID2019 patient was just discharged home and these CHAM6 nurses want to show you how it’s done! #MonteHeroes pic.twitter.com/BivLBoVObe

— Montefiore Pediatrics (@MontefiorePeds) April 14, 2020