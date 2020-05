Ρατσισμός: Η χωρίς τέλος πανδημία που κόστισε τη ζωή στον George Floyd (Photos)

View this post on Instagram

We must remember that fighting for life isn’t just about unborn lives, but ALL lives. All life is sacred. We need to protect our brothers and sisters. When will enough be enough? When will we hold the police accountable for their actions? When will we stop ignoring the injustices in the US? 🎀 #prolife #womensrights #livesmatter #protectinnocentlives #prolifememes #prolifeisprowomen #prolifegen #adoptionnotabortion #unbornrights #shoutyourabortionregret #empoweredwomen #prolifefemenist #abortion #abortionismurder #endthekilling #feminist #humanrights #antiabortion #plannedparenthood #unplanned #blacklivesmatter #georgefloyd