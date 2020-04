LIKE US ON FACEBOOK

Δεν ζούμε σ’ έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο, αυτό είναι αλήθεια… Αλλά υπάρχουν κι εκείνες οι φορές που οι άνθρωποι μας εκπλήσσουν ευχάριστα. Συγκεντρώσαμε κάποιες απ’ αυτές τις στιγμές που θα σε κάνουν να σκάσεις ένα μεγάλο χαμόγελο και να πιστέψεις στην ανθρωπότητα! Πράξεις καλοσύνης απ’ όλο τον κόσμο μέσα στην πανδημία που μας έκαναν ευχάριστη εντύπωση, που μας έκαναν να δούμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά και μας θύμισαν πως εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά έχουν ως τρόπο ζωής τους το να κάνουν το καλό.

Πράξεις καλοσύνης απ’ όλο τον κόσμο μέσα στην πανδημία

Πράξη #1

Oι εργαζόμενοι στο Scripps Mercy Hospital στο San Diego έκαναν κάτι υπέροχο! Ως γνωστόν, όσοι έχουν κορονοϊό, βρίσκονται σε καραντίνα και δεν επιτρέπεται να δουν άλλους ανθρώπους. Παράλληλα, το ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων φοράει συνεχώς μάσκες προκειμένου να προστατευτεί. Οι άνθρωποι που εργάζονται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο τύπωσαν selfies τους στις οποίες γελάνε και τις έβαλαν πάνω στις στολές τους, ώστε οι ασθενείς να βλέπουν χαμόγελα γύρω τους!

These nurses taped photos of themselves smiling on their PPE so frightened patients can see a reassuring and friendly face as they help those infected with #COVIDー19 ❤️👍 pic.twitter.com/VxUsk7VWFk — James Moore (@JamesMoore_org) April 11, 2020

Πράξη #2

Οι εργαζόμενοι σε ένα ιατρικό κέντρο στην Αλμπέρτα του Καναδά βλέπουν καθημερινά στα δρομάκια στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου μηνύματα αισιοδοξίας και ευγνωμοσύνης που έγραψε ένας ανώνυμος καλλιτέχνης! Και κάπως η μέρα τους ξεκινά και τελειώνει γεμάτη ελπίδα!

Totally brings smiles to see sidewalk chalk messages & art too ☺️#hcldr #COVIDkindness pic.twitter.com/0jXORiCOPo — Kathleen Doobay (She/Her) (@kat_leeny) April 15, 2020

Πράξη #3

Ο Delorean Wolfgang, συνιδρυτής του Secondary Heroes Podcast, αποφάσισε να βγει στους δρόμους και να μοιράσει λίγη χαρά! “The future is bright, trust me” (το μέλλον είναι φωτεινό, εμπιστευτείτε με), έγραψε σ’ ένα πλακάτ και άρχισε να το δείχνει στον κόσμο!

So, I did a thing today. I really just wanted to spread some smiles!#COVIDkindness #brightfuture pic.twitter.com/JqgQsfMrf4 — DeloreanWolfgang ™ (@DeLoreanWolfgng) April 14, 2020

Πράξη #4

Στη Δυτική Βαλτιμόρη, αυτοί οι άνθρωποι αποφάσισαν να μοιράσουν δωρεάν φρούτα, λαχανικά, ψωμί, λουλούδια και μάσκες σε όποιον έχει ανάγκη!

Essential workers: Arabbers passing out free fruit, vegetables, bread, flowers, health information and masks this week in West Baltimore. With assist from Food Rescue Baltimore. #COVIDー19 #COVIDkindness #coronavirus #Baltimore pic.twitter.com/5IguKtt4j7 — Ron Cassie (@ron_cassie) April 11, 2020

Πράξη #5

Ο 12χρονος Quinn Callander έφτιαξε με τη βοήθεια του 3D εκτυπωτή του ειδικά “προστατευτικά αυτιών” για να βοηθήσει τους εργαζομένους ενός νοσοκομείου στον Καναδά, οι οποίοι φορούν όλη μέρα μάσκα με αποτέλεσμα να πιέζονται τα αυτιά τους.

Thank you to Quinn Callander, age 12, for creating Ear Savers for local healthcare workers. This thing has been approved for use in a clinical setting by the NIH (US Nat. Institute of Health) Design can be found herehttps://t.co/gcjvCIzH07 via @gepardtatze/@Selbstdenker75 https://t.co/BUu0zXfPIj — Jan Nicolas (@phoyager) April 10, 2020

Πράξη #6

O 81χρονος βετεράνος απ’ τον πόλεμο στο Βιετνάμ, Richard McFadden, αποφάσισε να μοιράσει δωρεάν γεύματα στους οδηγούς των φορτηγών! Πόση καλοσύνη κρύβει μέσα του!

My coworker, Manuel Rodriguez, snapped these pictures of a Vietnam veteran who is giving free meals away to truck drivers. Thank you for your service and thank you for your #COVIDkindness. #Utah pic.twitter.com/riwnfCnrFS — Allison Croghan (@AllisonCroghan) April 10, 2020

Πράξη #7

Ένας εργαζόμενος στην ταχυδρομική FedEx συνάντησε μια πανέμορφη έκπληξη στα σπίτια όπου πήγε να παραδώσει δέματα! Όσοι εργάζονται σ’ αυτά τα επαγγέλματα αυτό τον καιρό αξίζουν τον σεβασμό και την αγάπη μας!

My brother-in-law works for FedEx and he just shared these photos from his route today. 😭 #COVIDkindness pic.twitter.com/DBpyfLth21 — Jenn Javier (@jilen) April 14, 2020

Πράξη #8

Στο νοσοκομείο Cumberland Infirmary στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει “χτιστεί” ο τοίχος της ελπίδας, ο οποίος γεμίζει με αισιόδοξα μηνύματα και δίνει κουράγιο κι ελπίδα σ’ όσους περνούν από εκεί.

Wall of hope in the atrium at the Cumberland Infirmary. Keep sending your pictures to pals@ncic.nhs.uk thank you to each person who has sent one in 🌈 #AllInThisTogether #COVIDkindness #NHS pic.twitter.com/vuMo8iItOr — Patient Experience & Involvement Team (@PEITNCIC) April 10, 2020

Πράξη #9

Δύο φίλοι στην Αγγλία ντύθηκαν Spider- Man και βγήκαν για γυμναστική για να φτιάξουν τη διάθεση των παιδιών στη γειτονιά!

Two friends in the UK have taken to dressing as Spider-Man during their daily exercises in the hopes of raising the spirits of local children during the #coronavirus lockdown #COVIDkindness pic.twitter.com/tTJrXZHrxG — Pattrn (@pattrn) April 3, 2020

#10 Ένα μεγάλο ευχαριστώ! Ο Ryan Reynolds, δείχνοντας πόσο εκτιμάει όσους εργάζονται ώστε να έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε ενώ μένουμε σπίτι, έκανε ένα tweet για να πει δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ! ❤️

Hey, @USPS and everyone working there, thanks for all you do. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 14, 2020

Εσύ ποια πράξη καλοσύνης έχει δει να γίνεται στην γειτονιά ή την πόλη σου μέσα στον κορονοϊό; Στείλε μας φωτογραφίες και videos στο email μας info@ipop.gr απ’ ό,τι σου έκανε εντύπωση κι εμείς θα τα αναδημοσιεύσουμε!

Δες ακόμα: