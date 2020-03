7 πράγματα που όλοι κάνουμε διαφορετικά. Αλλά ποιο είναι το σωστό;

Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που ο καθένας κάνει με τον δικό του τρόπο γιατί δεν υπάρχουν μερικοί γενικοί κανόνες… Κι έτσι διχάζουν. Πράγματα που κάνουμε διαφορετικά και δεν ξέρουμε τελικά ποιο είναι το σωστό.

Ποτέ δεν κάνουμε δεύτερες σκέψεις για πράγματα που κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Τα κάνουμε σχεδόν χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε και πάντα με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Τα κάνουμε, όμως, και σωστά;

Πράγματα που κάνουμε διαφορετικά και μας έχουν διχάσει. Γιατί νιώθουμε σαν να προδίδουμε τα πιστεύω μας αν τα κάνουμε με άλλο τρόπο.

Υπάρχουν άνθρωποι που γλείφουν το παγωτό και το απολαμβάνουν σιγά-σιγά κι άλλοι που το δαγκώνουν και περιμένουν να λιώσει στο στόμα.

Όσοι το γλείφουν λένε πως όσοι δαγκώνουν το παγωτό απλά δεν το απολαμβάνουν. Χμμμμ…

Κι εδώ υπάρχει ένας διχασμός. Πολλοί αναφέρουν πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να φας την άκρη της πίτσας κι άλλοι πως είναι το καλύτερο κομμάτι της.

Εμείς συμφωνούμε με τους δεύτερους!

Υπάρχουν άνθρωποι που ξυπνούν το πρωί και το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι το μπάνιο. Όπως αναφέρουν τους ξυπνά καλύτερα και πηγαίνουν στη δουλειά και μοσχομυρίζουν.

Και υπάρχουν κι άνθρωποι που το πρωί απλά δεν προλαβαίνουν ούτε να ντυθούν…

Κι εδώ έχουν ακουστεί πολλές απόψεις και τελικά ο καθένας έχει τη δική του προτίμηση. Ορισμένοι θεωρούν πως πρώτα μπαίνουν τα δημητριακά και μετά το γάλα.

Και άλλοι πρώτα προσθέτουν το γάλα, για να μην ανησυχούν ότι έβαλαν πολλά δημητριακά, για να μπορούν να το υπολογίζουν αλλά και για να μην μαλακώσουν γρήγορα τα δημητριακά. Τα θέλουν τραγανά!

Προτιμήσεις είναι αυτές.

