Πώς να είσαι ευτυχισμένη ενώ είσαι single; Illustrations για γυναίκες!

This is about love. I think I did not like dogs. I am very clear that what I do not wanted was to have responsibilities. But one day Lola came to my life and ever since I can not picture my days without her. I am pretty sure she wants me as much as I want her and it is most certainly true that since she is with me, the terrible shadows that sometimes flooded my soul have not been around no more. …lots of people criticize me saying that Lola it is only a dog and not my daughter. I do not have children but I do not lover as a daughter, I love her as my companion, and since she is my family I will always do what ever it takes so while our time together lasts, we will be fine. Esto es acerca de amor. Creo que a mi no me gustaban los perros. Tengo muy claro que lo que no quería era tener una responsabilidad. Pero un día llego Lola y ya no me imagino mi vida sin ella. Estoy segura que ella me quiere tanto como yo y es muy cierto que desde que ella esta conmigo las sombras terribles que a veces inundaban mi alma ya no vienen más por aquí.. Mucha gente me critica porque me dice que Lola es un perro y no mi hija. Yo no tengo hijos, pero tampoco la quiero como a un hijo, la quiero como a mi compañera, y como es mi familia siempre haré lo que sea para que el tiempo que tenemos para vivir juntas estemos las dos bien. Idalia. #thisisaboutlove #estoesacercadeamor #idaliacandelas #illustration