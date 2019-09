Πώς φυτρώνουν τα κάσιους; Σίγουρα όχι όπως νομίζεις!

Είναι απ’ τους αγαπημένους σου ξηρούς καρπούς, αλλά έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς φυτρώνουν τα κάσιους; Μπορεί να μην σ’ έχει απασχολήσει ποτέ, αλλά ακόμα κι αν το έχεις σκεφτεί, σίγουρα δεν θα σου έχει περάσει απ’ το μυαλό το πώς βγαίνουν!

Τα κάσιους αποτελεί μια πολύ αγαπημένη τροφή, ειδικά για όσους επιθυμούν να έχουν μια ισορροπημένη διατροφή, καθώς τα οφέλη τους για τον οργανισμό είναι πολλά.

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι είναι πλούσια σε μαγνήσιο, καθώς διαθέτουν 20% της ημερήσιας συνιστώμενης δόσης. Την ίδια στιγμή, διαθέτουν 10% της δόσης σιδήρου που πρέπει να λαμβάνεις καθημερινά.

Τα κάσιους είναι μια αγαπημένη επιλογή, καθώς είναι νόστιμα αλλά και υγιεινά και καταναλώνονται σκέτα, αλλά και σε φαγητά και σαλάτες.

Παρόλα αυτά, λίγοι γνωρίζουν από πού προέρχεται αυτός ο αγαπημένος ξηρός καρπός.

Πώς φυτρώνουν τα κάσιους;

Τις τελευταίες ώρες έχουν viral στα social media μερικές φωτογραφίες που δείχνουν πώς αναπτύσσονται τα κάσιους.

Όπως θα δεις παρακάτω, τα κάσιους αναπτύσσονται πάνω σε «μήλα».

Αρχικά, η Youtuber Colleen Ballinger ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία με τα κάσιους, γράφοντας: «Σήμερα έμαθα ότι έτσι μεγαλώνουν τα κάσιους!». Η φωτογραφία έγινε αμέσως viral κι άλλοι χρήστες ανέβασαν φωτογραφίες που δείχνουν τον τρόπο που φυτρώνουν τα κάσιους.

Κάθε καρπός φυτρώνει κολλημένος πάνω σ’ ένα «φρούτο». Το κάσιους είναι ο κύριος καρπός του δέντρου και το φρούτο είναι ένα υποπροϊόν, όμως, είναι κι εκείνο βρώσιμο!

Μόλις ο καρπός βγει από το φρούτο, το αφήνουν στον ήλιο για να στεγνώσει. Τα κάσιους εισάγονται συνήθως ωμά και στη συνέχεια ψήνονται και αλατίζονται, γι’ αυτό κι αποκτούν το χρυσαφί τους χρώμα.

Info! Το κάσιους είναι δέντρο της οικογένειας των Ανακαρδιοειδών (Anacardiaceae). Προέρχεται από τη Βραζιλία και οι Πορτογάλοι εξερευνητές έφεραν το δέντρο σε άλλες χώρες. Σήμερα βρίσκεται στη Μοζαμβίκη, την Τανζανία, την Κένυα, την Ινδία και τη Βραζιλία.

Δες φωτογραφίες απ’ το πώς φυτρώνουν τα κάσιους:

i was today years old when i learned that this is how cashews grow. pic.twitter.com/nPufY9M4Bl — Colleen Ballinger🎗 (@ColleenB123) September 12, 2019

hello i need everyone to look at how cashews grow. ON AN APPLE. no wonder they are so damn expensive. pic.twitter.com/IALr0FaGwT — kaitlyn (@tater101125) September 11, 2019

Wow! Who knew cashews look like angry, old men yelling at you to get off their lawn as they grow? They taste so much better than they look! https://t.co/EOMBqd7HAS — Bumble🐝✈✒🌻☕ (@Bumble6671) September 12, 2019

