Τα περίεργα φαινόμενα συνεχίζονται και οι εικόνες μας προκαλούν θαυμασμό. Μετά το βιβλικό σκηνικό στη Κρήτη, φωτογραφίες μας δείχνουν ότι υπάρχει και…πορτοκαλί χιόνι!
Ένα ασυνήθιστο θέαμα επιφύλασσε η φύση στους επισκέπτες και στους κατοίκους χειμερινών προορισμών στην Ανατολική Ευρώπη. Οι βουνοκορφές καλύφθηκαν από πορτοκαλί χιόνι και οι εικόνες συναρπάζουν.
Марсианские пейзажи, апокалипсис на горе сегодня! Я думала, что такое бывает только вблизи Африки, на Лансароте-Тенерифе или ещё где-то там, этот ветер горячий, который несёт песок из пустыни. Но в Поляне тоже произошло что-то невероятное, хотя пустыни довольно далеко. Если честно, жёлтый песок сверху мокрого снега, – зрелище необычное, но очень грустное. Сезон, и без того короткий, с каждым днём оставляет все меньше надежд на продолжение. #розахутор #песчанаябуря #желтыйснег #бурявкраснойполяне #rosakhutor #yellowsnow #sandstorm
Σύμφωνα με το BBC, αυτό το φαινόμενο συμβαίνει, κατά προσέγγιση, κάθε 5 χρόνια όταν οι θύελλες της ερήμου, επιτρέπουν στην σκόνη να ταξιδέψει αρκετά χιλιόμετρα μακριά.
Αυτές τις μέρες η συγκέντρωση της σκόνης στην ατμόσφαιρα είναι πολύ υψηλή, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα το χιόνι να “βαφτεί” πορτοκαλί και το στόμα πολλών σκιέρ να γεμίσει…αφρικανική σκόνη!
Сегодня на Розе Хутор можно увидеть уникальное явление- коричневый снег 😱😱😱 После песчаной бури все горы были покрыты мелкими крупицами песка, дополняют эту странность коричневые тучи😄 #travel #ski #snowboard #skiing #snowboarding #snow #winter #mountain #mountains #sport #activity #ksushaknopik #wonderful #traveling #wintersport #view #beautiful #instructor #skiinstrucrot #sochi #rosakhutor #adler #gorkygorod
Чё, почти как в пустыне 😂 • • #sky #mountains #nature #view #landscape #clouds #beautiful #goodday#mountain #goodphoto #bestoftheday #bestphoto #spring #water #horizon #walking #walk #sochifornia #gorkygorod #gopro #goprooftheday #go_pro #snow #rosakhutor #sea #blacksea #amazing #sunrise #snowboarding #безфильтров