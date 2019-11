Παιδί με αχρωματοψία βλέπει χρώματα για πρώτη φορά στη ζωή του! (Video)

Viral έχει γίνει τις τελευταίες μέρες ένα video που δείχνει ένα παιδί με αχρωματοψία, το οποίο βλέπει για πρώτη φορά στη ζωή του χρώματα με τη βοήθεια ειδικών γυαλιών!

Ο 12χρονος Jonathan Jones, ο οποίος είναι απ’ τη Μινεσότα, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν του δόθηκε η ευκαιρία να φορέσει ένα ζευγάρι γυαλιά που του επιτρέπει να βλέπει χρώματα!

Η ειδική συσκευή δόθηκε στο παιδί με αχρωματοψία από τον διευθυντή του στο Lakeview High School, ο οποίος έχει επίσης σοβαρή αχρωματοψία.

Ο διευθυντής Scott Hanson έδωσε τα ειδικά γυαλιά στον Jones κατά τη διάρκεια του μαθήματος και ο αδερφός του, Ben, τράβηξε βίντεο με το κινητό του το τι συνέβη όταν φόρεσε τα γυαλιά!

Ο Ben Jones, μεγαλύτερος αδερφός του Jonathan, ανέβασε το video στο Twitter του και δεν περίμενε αυτό που θα ακολουθούσε!

Ο ίδιος έγραψε στο συνοδευτικό κείμενο:

Ο μικρός αδελφός μου έχει σοβαρή αχρωματοψία, το ίδιο και ο διευθυντής του στο σχολείο. Ενώ μάθαιναν για την αχρωματοψία μέσα στην τάξη, ο διευθυντής του έδωσε ένα ειδικό ζευγάρι γυαλιά, με τα οποία είδε χρώματα για πρώτη φορά στη ζωή του!

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα αφότου έβαλε τα γυαλιά, ο Jonathan Jones ξέσπασε σε δάκρυα καθώς άρχισε να βλέπει την ποικιλία χρωμάτων που υπάρχουν.

My little brother is severely colorblind and so is his principle at school. While they were learning about colorblindness in class, his principle brought in some glasses that let him see color for the first time, and he was very emotional. Check it out: pic.twitter.com/LQhAND9RJq

— Ben Jones (@BenJones_5) November 21, 2019