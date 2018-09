Όταν μια διαφήμιση ξεπερνάει τα όρια της διαφήμισης (Video)

LIKE US ON FACEBOOK

Σταμάτα ό,τι κανείς και πατά play, γιατί τα όνειρα δεν έχουν όρια! Η Nike έδωσε στη δημοσιότητα τη διαφήμιση που προκάλεσε αντιδράσεις στις ΗΠΑ λόγω του ηχηρού μηνύματος προς την αμερικανική κοινωνία που ενόχλησε πολλούς.

Η διαφήμιση της Nike με πρωταγωνιστή τον Κόλιν Κάπερνικ (Colin Kaepernick) ακούγεται να λέει: «Believe in something. Even if it means sacrificing everything» («Να πιστεύεις σε κάτι. Ακόμη και εάν σημαίνει πως θα θυσιάσεις τα πάντα») και φυσικά στη συνέχεια το μήνυμα ενισχύεται απ’ το «Just Do It».

Η διαφήμιση θα παίξει στην πρεμιέρα του NFL το βράδυ της Πέμπτης και κατά τη διάρκεια των αγώνων της σεζόν.

Στο δίλεπτο σποτ βλέπουμε αθλητές όπως τον Λεμπρόν Τζέιμς, τη Σερένα Γουίλιαμς και άλλους, ενώ τίθεται το ζήτημα των παικτών του NFL που διαμαρτυρήθηκαν για τις φυλετικές ανισότητες, την αστυνομική βία και άλλα ζητήματα ενώ έπαιζε ο αμερικανικός εθνικός ύμνος.

Don’t ask if your dreams are crazy. Ask if they’re crazy enough. #justdoit pic.twitter.com/Wd5L42egV8 — Nike (@Nike) September 5, 2018

Η διαφήμιση, πριν ακόμα δημοσιοποιηθεί, προκάλεσε πολλαπλές αντιδράσεις στις ΗΠΑ, ακόμα και την επίθεση του Τραμπ στη Nike καθώς το όνομα του Κάπερνικ είναι συνδεδεμένο με το κίνημα διαμαρτυρίας του 2016: Ενώ στο γήπεδο ακουγόταν ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ και όλοι στέκονταν προσοχή με την δεξιά παλάμη ακουμπισμένη στην καρδιά, εκείνος γονάτισε και έσκυψε το κεφάλι.

Μάλιστα, οι αντιδράσεις για τη διαφήμιση της Nike έφτασαν και σε ακραίο επίπεδο με πολλούς στις ΗΠΑ να καίνε και να σκίζουν προϊόντα της εταιρείας!

Στα social media αναρτήθηκε μια υποτιθέμενη απάντηση της Nike με οδηγίες προς όλους όσους θέλουν να κάψουν τα προϊόντα της, όμως, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν είναι όντως ιδέα της εταιρείας.

Αν, πάντως, το «How to burn our products safely» είναι όντως δημιούργημα της Nike, εμείς λέμε ένα μεγάλο respect για το marketing!

