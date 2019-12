Οι πιο αστείες καταστάσεις της καθημερινότητας μέσα από τα μάτια ενός Ισπανού καλλιτέχνη!

View this post on Instagram

I had to do this 😂 I hope not to ruin avocados for anyone! Tenia que hacerlo 😂 espero no estropearle los aguacates a nadie! #avocados #avocado #breakfast #beforeandafter #beforeafter #cuteart #relatable #cute #funny #humor #humorous #toiletjokes #aww #awww #awesome #illustration