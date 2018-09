Οι μεγάλοι νικητές των Emmy Awards 2018 και….μια πρόταση γάμου!

LIKE US ON FACEBOOK

Τα Emmy Awards 2018 πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο Microsoft Theater του Λος Άντζελες. Το παρών φυσικά έδωσαν λαμπερές παρουσίες του χώρου. Ποιοι είναι οι νικητές των Emmy Awards 2018; Η μάχη ήταν σκληρή!

Η 70η τελετή απονομής βραβείων των Emmy τα είχε όλα. Συγκινήσεις, λαμπερά ονόματα, βραβεία και μια…πρόταση γάμου! Ποιοι, όμως, είναι οι νικητές των Emmy Awards 2018;

Game of Thrones ή The Marvelous Mrs. Maisel; Και τα δύο τα πήγαν εξίσου καλά και ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της βραδιάς. Γιατί; Γιατί το The Marvelous Mrs. Maisel συγκέντρωσε σχεδόν όλα τα βραβεία, μεταξύ των οποίων και αυτό της Καλύτερης Κωμικής Σειράς.

Και το Game of Thrones; Το GOT εκτόπισε το The Handmaid’s Tale» και αναδείχθηκε πάλι ως η καλύτερη Δραματική Σειρά. Τρία βραβεία απέσπασε το «The Assassination of Gianni Versace».

Στις δραματικές σειρές τα βραβεία μοιράστηκαν, με «Game of Thrones», «The Crown» και «The Americans» στην τελευταία του σεζόν να παίρνουν από 2 Emmy.

Και τελικά ποιοι πήραν τα περισσότερα βραβεία;

Game of Thrones – 9

Saturday Night Live – 8

The Marvelous Mrs Maisel – 8

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story – 7

Anthony Bourdain: Parts Unknown – 5

Jesus Christ Superstar Live In Concert – 5

RuPaul’s Drag Race – 5

The Crown – 5

Ποιοι είναι οι νικητές των Emmy Awards 2018; Αναλυτικά η λίστα!

Οι καλύτερες σειρές

Δραματική Σειρά: Game of Thrones

Game of Thrones Κωμική Σειρά: The Marvelous Mrs. Maisel

The Marvelous Mrs. Maisel Μίνι Σειρά: The Assassination of Gianni Versace

The Assassination of Gianni Versace Διαγωνιστικό Ριάλιτι: RuPaul’s Drag Race

RuPaul’s Drag Race Variety Talk : Last Week Tonight

: Last Week Tonight Variety Sketch: Saturday Night Live

Α’ Ρόλοι

Α’ Γυναικείος σε Δράμα: Κλερ Φόι (The Crown)

Κλερ Φόι (The Crown) Α’ Ανδρικός σε Δράμα : Μάθιου Ρις (The Americans)

: Μάθιου Ρις (The Americans) Α’ Γυναικείος σε Κωμωδία: Ρέιτσελ Μπρόσναχαν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Ρέιτσελ Μπρόσναχαν (The Marvelous Mrs. Maisel) Α’ Ανδρικός σε Κωμωδία: Μπιλ Χέιντερ (Barry)

Μπιλ Χέιντερ (Barry) Α’ Γυναικείος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Ρετζίνα Κινγκ (Seven Seconds)

Ρετζίνα Κινγκ (Seven Seconds) Α’ Ανδρικός σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Ντάρεν Κρις (The Assassination of Gianni Versace)

Β’ Ρόλοι

Β’ Γυναικείος σε Δράμα: Θάντι Νιούτον (Westworld)

Θάντι Νιούτον (Westworld) Β’ Ανδρικός σε Δράμα: Πίτερ Ντίνκλατζ (Game of Thrones)

Πίτερ Ντίνκλατζ (Game of Thrones) Β’ Γυναικείος σε Κωμωδία: Άλεξ Μπόρσταϊν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Άλεξ Μπόρσταϊν (The Marvelous Mrs. Maisel) Β’ Ανδρικός σε Κωμωδία: Χένρι Γουίνκλερ (Barry)

Χένρι Γουίνκλερ (Barry) Β’ Γυναικείος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Μέριτ Γουέβερ (Godless)

Μέριτ Γουέβερ (Godless) Β’ Ανδρικός σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Τζεφ Ντάνιελς (Godless)

Σκηνοθεσία και Σενάριο

Σκηνοθεσία σε Δράμα: Στίβεν Ντάλντρι (The Crown)

Στίβεν Ντάλντρι (The Crown) Σκηνοθεσία σε Κωμωδία: Έιμι Σέρμαν-Παλαντίνο (The Marvelous Mrs. Maisel)

Έιμι Σέρμαν-Παλαντίνο (The Marvelous Mrs. Maisel) Σκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Ράιαν Μέρφι (The Assassination of Gianni Versace)

Ράιαν Μέρφι (The Assassination of Gianni Versace) Σενάριο σε Δράμα: Τζόελ Φιλντς, Τζο Γουάισμπεργκ (The Americans: START)

Τζόελ Φιλντς, Τζο Γουάισμπεργκ (The Americans: START) Σενάριο σε Κωμωδία : Έιμι Σέρμαν-Παλαντίνο (The Marvelous Mrs. Maisel)

: Έιμι Σέρμαν-Παλαντίνο (The Marvelous Mrs. Maisel) Σενάριο σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Τσάρλι Μπρούκερ και Γουίλιαμ Μπρίτζες (Black Mirror: USS Callister)

Βραβεία και…μια πρόταση γάμου

Κι ενώ είδαμε νικητές, χαμένους, αστεία και συναισθήματα…κανείς δεν θα περίμενε μια πρόταση γάμου!

Ο νικητής των Variety Special Emmy, Glenn Weiss, σκηνοθέτης και παραγωγός, αφού κέρδισε το βραβείο του, έκανε πρόταση γάμου στην καλή του.

Director Glenn Weiss just proposed to his girlfriend at the #Emmys pic.twitter.com/57KuDXJmQv — TicToc by Bloomberg (@tictoc) September 18, 2018

Και ναι, κανείς δεν το περίμενε και αυτό φάνηκε από τις αντιδράσεις τους. Το πλήθος άρχισε να φωνάζει, να χειροκροτεί να συγκινείται και όλοι τους ευχήθηκαν τα καλύτερα!

Photo:REUTERS/GETTY