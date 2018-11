Οι λόγοι που οι γυναίκες είναι λίγο πιο γκρινιάρες απ’ τους άνδρες! | Comics

View this post on Instagram

And then she hits you with, ‘Ma’am bikini wax?’ NO GLATIS NO! I have had enough.😂😭 . . . . . #art #illustration #artist #draw #drawing #doodle #girl #daily #body #me #relatable #cute #love #girlproblems #beauty #funny #fun #humor #follow #instagood #lol #tbt #instadaily #fashion #pink #happy #smile #comic #comics #webcomic