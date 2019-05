Οι γλάροι που έγιναν viral ποζάροντας σε κάμερα ελέγχου κυκλοφορίας! (Video)

Οι γλάροι που έγιναν viral ποζάροντας σε κάμερα ελέγχου κυκλοφορίας, όπως γράφουν τα βρετανικά ΜΜΕ, βρίσκουν αρκετά συχνά καταφύγιο στο σημείο όπου έχει τοποθετηθεί η κάμερα, με αποτέλεσμα να διασκεδάζουν οι υπάλληλοι στο κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας!

Αυτή τη φορά, οι γλάροι δεν πέρασαν απλά από μπροστά, αλλά δύο μέρες σερί φλέρταραν με την κάμερα, η οποία βρίσκεται κοντά στο ανατολικό τούνελ του Λονδίνου. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι στο κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας τους έδωσαν και ονόματα: Ο Γκρέιμι και ο Στιβ.

«Μετά από απαίτηση του κοινού, ένα σύντομο δελτίο από τον ρεπόρτερ μας στα βόρεια του Τούνελ Μπλάκγουελ», έγραψε η υπηρεσία σε tweet της, ποστάροντας το video!

Due to popular demand, a quick update from our reporter just north of the Blackwall Tunnel….. pic.twitter.com/NxKVMqGca3

— TfL Traffic News (@TfLTrafficNews) April 30, 2019