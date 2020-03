Οι χάρτες της NASA δείχνουν το μοναδικό θετικό του κορονοϊού… | Photos

Αν υπάρχει κάτι θετικό από αυτήν την ιστορία, αν κάποιος έχει επωφεληθεί τότε αυτός είναι ο πλανήτης. Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω κορονοϊού στην Κίνα είναι θεαματική.

Τα εργοστάσια είχαν κλείσει και οι δρόμοι ήταν άδειοι, καθώς οι κάτοικοι έπρεπε να παραμείνουν στο σπίτι για να σταματήσει η εξάπλωση του ιού. Και όπως φαίνεται, αυτά τα μέτρα οδήγησαν σε έναν… πιο καθαρό, γαλανό ουρανό!

Η μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω κορονοϊού στην Κίνα, όπως καταγράφηκε από τους χάρτες της NASA είναι πραγματικά θεαματική. Ο μέσος όρος των “ημερών με καλό και ποιοτικό αέρα” αυξήθηκαν στο 21.5% τον Φεβρουάριου, συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με το υπουργείο Οικολογίας και Περιβάλλοντος της Κίνας.

Οι δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει η NASA και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος δείχνουν μια δραματική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του αζώτου – εκείνων που απελευθερώνονται από οχήματα, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και βιομηχανικές εγκαταστάσεις – σε μεγάλες κινεζικές πόλεις μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Το ορατό σύννεφο τοξικού αερίου που κρέμεται πάνω από τις βιομηχανικές μονάδες σχεδόν εξαφανίστηκε.

Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τέτοια δραματική πτώση σε μία τόσο αχανή περιοχή λόγω ενός συγκεκριμένου παράγοντα», σημείωσε η Fei Liu, ερευνήτρια ποιότητα αέρα του Κέντρου διαστημικών πτήσεων Goddard της NASA, προσθέτοντας πως είχε παρατηρηθεί ανάλογη πτώση, αν και πολύ πιο σταδιακή, στις τιμές διοξειδίου του αζώτου κατά την οικονομική ύφεση του 2008.

Φέτος, ο ρυθμός μείωσης είναι πολύ μεγαλύτερος και με μεγαλύτερη διάρκεια. Που δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένων των μέτρων που έχουν λάβει πολλές πόλεις για τη συγκράτηση της εξάπλωσης του κοροναϊού

Ένα παρόμοιο μοτίβο έχει προκύψει με το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) – που απελευθερώνεται από την καύση ορυκτών καυσίμων, όπως ο άνθρακας. Από τις 3 Φεβρουαρίου έως τις 1 Μαρτίου, οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά τουλάχιστον 25% λόγω των μέτρων περιορισμού του κοροναϊού, σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό αέρα (CREA), έναν οργανισμό έρευνας για την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η Κίνα ρυπαίνει τον κόσμο περισσότερο από κάθε άλλη χώρα καθώς “συνεισφέρει” στο 30% των παγκόσμιων εκπομπών CO2 ετησίως, οπότε ο αντίκτυπος αυτής της πτώσης είναι τεράστιος, ακόμη και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η CREA εκτιμά ότι ισοδυναμεί με 200 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα – περισσότερο από το μισό του συνόλου των ετήσιων εκπομπών ρύπων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν κι εκτιμούν πως όταν τελειώσουν όλα αυτά, κι όταν η οικονομία πάρει ξανά μπρος, οι τοξικές χημικές ουσίες θα μπορούσαν να φθάσουν σε υψηλότερα επίπεδα από πριν από την επιδημία.

Να σημειωθεί πως η πτώση της παραγωγής πετρελαίου και χάλυβα και η μείωση των εγχώριων πτήσεων κατά 70% συνέβαλαν στη μείωση των εκπομπών, σύμφωνα με την CREA. Αλλά ο μεγαλύτερος μοχλός ήταν η απότομη πτώση στη χρήση άνθρακα.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και καταναλωτής άνθρακα στον κόσμο, χρησιμοποιώντας τον πόρο αυτό για το 59% της ενέργειας του το 2018. Εκτός από τη λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και άλλων βαριών βιομηχανιών, ο άνθρακας είναι επίσης η μοναδική πηγή θερμότητας για εκατομμύρια σπίτια στις απέραντες αγροτικές περιοχές της χώρας.

Μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης είχαμε και στην Ιταλία. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και ορισμένους άλλους ανεξάρτητους ερευνητές, η ποσότητα του διοξειδίου του αζώτου μειώνεται δραστικά, καθώς η κυκλοφορία απαγορεύτηκε στην Ιταλία.

Αυτές οι πληροφορίες ανιχνεύθηκαν από το δορυφόρο Copernicus Sentinel-5P. Αποκάλυψε ότι σημειώθηκε μείωση των εκπομπών NO2, ειδικά στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Ο Claus Zehner, διευθυντής αποστολής Copernicus Sentinel-5P της ESA, δήλωσε ότι σημειώθηκε σημαντική μείωση του διοξειδίου του αζώτου στην κοιλάδα Po, στο βόρειο τμήμα της Ιταλίας. Εκτός από το γεγονός ότι αυτό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της αλλαγής του καιρού, οι ειδικοί είναι βέβαιοι ότι επηρεάζεται η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Lockdown, σημαίνει καθόλου αυτοκίνητα, λιγότερη κίνηση και λιγότερες βιομηχανικές δραστηριότητες. Οι επιστήμονες και οι εμπειρογνώμονες μοιράζονται στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης την τεράστια αλλαγή που έγινε στην Ιταλία: τη μείωση των επιπέδων του NO2.

In one month, there is a clear decrease of NO2 levels (a pollution marker) in northern #Italy according to the satellite sensor @tropomi @avoiland @elisa_ox @blefer @rjswap pic.twitter.com/FnSz4AtT8q

Comparing images from single days is suggestive at best. For ex, day selection is important there is more activity during weekdays than in weekends. Here are displayed two weekend days one-month apart. The decrease is clear. Yet this needs to be with independent obs networks. https://t.co/LqK2b3Vn9H pic.twitter.com/rwpFjSJDJT

— Santiago Gassó (@SanGasso) March 12, 2020