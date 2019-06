Ο Τσιτσιπάς χτύπησε κριτή με το μπαλάκι! Το video που έγινε viral…

Αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες και στους καλύτερους… τενίστες. Ο Τσιτσιπάς χτύπησε κριτή με το μπαλάκι κατά τη διάρκεια του αγώνα και ήταν κάτι που δεν περιμέναμε!

Αλλά ζούμε για αυτά τα απρόοπτα κι αφού δεν υπήρξε τραυματισμός, τώρα μπορούμε να μιλάμε για το γεγονός αυτό με πιο ανάλαφρο τόνο. Τι ακριβώς συνέβη στον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Κάιλ Έντομουντ;

Ο Έλληνας αθλητής ενώ προσπαθούσε να κάνει άμυνα, χτύπησε κατά λάθος ένα κριτή με το μπαλάκι στο μάτι. Από την πρώτη στιγμή, φυσικά πήγε να δει αν είναι καλά, αν τον τραυμάτισε και ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό.

Ευτυχώς ο κριτής δεν φαίνεται να τραυματίστηκε αν και βλέπουμε πως το μπαλάκι εκτοξεύτηκε με μεγάλη δύναμη πάνω στο πρόσωπό του. Σίγουρα θα πόνεσε πολύ αλλά μικρό το κακό.

Dangerous business, being a line judge 😳

Also, is that chair at #QueensTennis cursed? (If you know, you know 👀) pic.twitter.com/pkUUFK3ptT

— Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2019