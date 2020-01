O James Corden δεν οδηγάει στο Carpool Karaoke κι αυτή είναι η απόδειξη! (Video)

Ένα video που τραβήχτηκε τυχαία απέδειξε ότι ο James Corden δεν οδηγάει στο Carpool Karaoke και οι φανς έχουν πάθει παράκρουση!

Πολλά απ’ αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση προφανως δεν είναι αλήθεια και φυσικά σχεδόν τίποτα απ’ αυτά που βλέπουμε στις διαφημίσεις δεν είναι πραγματικότητα! Θυμάσαι το video με το πώς δημιουργείται το τέλειο burger που βλέπεις τις διαφημίσεις; Αν δεν το έχεις δει, δες το και θα καταλάβεις τι εννοούμε!

Τι γίνεται, όμως, όταν η κάμερα πιάνει τυχαία στον δρόμο το γύρισμα μιας εκπομπής κι αποκαλύπτει μια αλήθεια που ίσως δεν είναι έτοιμοι οι φανς να μάθουν;;

Ένας χρήστης του Twitter ανέβασε ένα video απ’ το γύρισμα του Carpool Karaoke με τον Justin Bieber κι έτσι αποκαλύφθηκε η αλήθεια: O James Corden δεν οδηγάει στο Carpool Karaoke!

Και τώρα εσύ θα πεις “και γιατί σοκαριζόμαστε τόσο;” και εμείς θα συμφωνήσουμε! Μπορεί να μην είχαμε μπει στη διαδικασία να σκεφτούμε ποτέ εάν οδηγάει στα αλήθεια ή όχι, αλλά η πραγματικότητα φαίνεται πως σόκαρε πολλούς φανατικούς Αμερικανούς φανς του παρουσιαστή.

«Είδα το Carpool Karaoke του James Corden με καλεσμένο τον Justin Bieber και τώρα δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Δεν οδηγάει καν», έγραψε ο χρήστης του Twitter και το video έγινε viral μέσα σε μόλις μερικά λεπτά!

Saw James corden and Justin Bieber filming carpool karaoke and this is why I have trust issues — he isn't even driving! pic.twitter.com/bkP9moGJmu

— Zoli ⚡️ (@zolihonig) January 23, 2020