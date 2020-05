O Daniel Radcliffe μας διαβάζει κεφάλαιο του Harry Potter και αυτή είναι η μαγεία που χρειαζόμαστε! (Video)

Τα μεγαλύτερα ονόματα της showbiz διαβάζουν online ένα κεφάλαιο απ’ το πρώτο βιβλίο του Harry Potter κι αυτή είναι μια πανέμορφη πρωτοβουλία! Το πρώτο video είναι ήδη στον αέρα και ο Daniel Radcliffe διαβάζει Harry Potter ταξιδεύοντάς μας στον κόσμο του.

Κάθε εβδομάδα, ένα διαφορετικό όνομα της showbiz διαβάζει online ένα κεφάλαιο απ’ το πρώτο βιβλίο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Τα videos και audiobooks διατίθενται δωρεάν μέσα απ’ την ιστοσελίδα του “Harry Potter at Home” και στο Spotify. Το βιβλίο θα διαβάσουν μεταξύ άλλων οι Daniel Radcliffe, Stephen Fry, David Beckham, Dakota Fanning, Claudia Kim, Noma Dumezweni και Eddie Redmayne.

Το πρώτο video, όπου ο Daniel Radcliffe διαβάζει Harry Potter, είναι ήδη διαθέσιμο! Φυσικά, ο ηθοποιός και πρωταγωνιστής έκανε την αρχή διαβάζοντας το «Chapter One: The Boy Who Lived».

Συνολικά, μέχρι τα μέσα Καλοκαιριού, θα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και τα δεκαεπτά κεφάλαια του πρώτου βιβλίου, με τις περιπέτειες του Harry Potter.

Daniel Radcliffe is reading the first chapter of Harry Potter and The Philosopher’s Stone for us all!!!

I'M CRYING! YOU'RE CRYING!

This made my quarantine 😭😭🥺❤️❤️ pic.twitter.com/o1WSMvWFcl

— fran Radson Driver (@Harmione4eever) May 5, 2020