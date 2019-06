Μια μπασκέτα στην κορυφή του Ολύμπου απ’ τη Nike για τον Αντετοκούνμπο!

Με στόχο να τιμήσει τον MVP του NBA, η Nike έβαλε τον Αντετοκούνμπο στον Όλυμπο! Τι ακριβώς εννοούμε; Τοποθέτησε μια μπασκέτα στην κορυφή του ψηλότερου βουνού της Ελλάδας!

Η εταιρεία αθλητικών ειδών, όχι μόνο τοποθέτησε την μπασκέτα προς τιμήν του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά δημιούργησε κι ένα video στη διάρκεια του οποίου ακούγεται η ιαχή: «Γιάννης, Γιάννης» διακρίνεται μία μπασκέτα, σε υψόμετρο 2.911 μέτρων στην κορυφή του βουνού των θεών, η οποία φέρει το μήνυμα: «Η μοίρα μπορεί να σε ξεκινήσει από τους πρόποδες, τα όνειρα μπορούν να σε φέρουν στην κορυφή».

Στο μήνυμά της στο Twitter, η Nike αναφέρει ότι πρέπει να βάλεις τα όνειρά σου σε λειτουργία για να καταφέρεις να φτάσεις στην κορυφή:

Για να τα καταφέρεις μέχρι την κορυφή, βάλε τα όνειρά σου σε λειτουργία. Για να γιορτάσουμε την ανάδειξη του Γιάννη σε MVP, πήγαμε αυτή τη μπασκέτα στην κορυφή του όρους Όλυμπος, το υψηλότερο σημείο στην Ελλάδα

To make it to the top, put your dreams to work.

To celebrate @Giannis_An34's MVP rise, we took this hoop to the top of Mount Olympus–the highest point in Greece. #giannis #nike #justdoit pic.twitter.com/qHxE0amhxt

— Nike Basketball (@nikebasketball) June 28, 2019