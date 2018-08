Κατέρρευσε στη σκηνή ο Marilyn Manson κατά τη διάρκεια συναυλίας (Video)

Κατέρρευσε στη σκηνή ο Marilyn Manson κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Χιούστον των ΗΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην αρχή της συναυλίας, όταν ο τραγουδιστής ερμήνευε τη διασκευή του αγαπημένου τραγουδιού των The Eurythmics, «Sweet dreams».

Το βίντεο ανέβηκε στο YouTube και δείχνει τον Manson να καταρρέει στη σκηνή, ενώ οι μουσικοί συνεχίζουν να παίζουν και προς το τέλος του τραγουδιού, φαίνεται ο τραγουδιστής να σηκώνεται στα πόδια του.

Στη συνέχεια, η συναυλία διακόπηκε, ενώ αργότερα μέσω ανάρτησης του στο Twitter, ο Marilyn Manson ευχαρίστησε το κοινό για την κατανόησή του.

«Σ’ ευχαριστώ Χιούστον για την κατανόησή σου. Κατέληξα στη φροντίδα των γιατρών, όμως έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και ήσασταν καταπληκτικοί», ήταν το σχόλιο του τραγουδιστή.

Thanks Houston for being understanding. I ended up in doctor’s care, but I gave it my best and you guys were amazing.

— Marilyn Manson (@marilynmanson) August 20, 2018