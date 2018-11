Καλιφόρνια: Μπαμπάς τραγουδάει στην κόρη του ενώ οδηγάει μέσα στις φλόγες (Video)

Μπαμπάς τραγουδάει στην κόρη του ενώ οδηγάει μέσα στις φλόγες που καίνε δεκάδες πόλεις στην Καλιφόρνια και είναι σίγουρα ένα από τα πιο συγκινητικά βίντεο που έχουμε δει.

Ειδικότερα, στο βίντεο βλέπουμε και για την ακρίβεια ακούμε έναν μπαμπά μαζί με την 3χρονη κόρη του να προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φωτιά, προκειμένου να φτάσουν σε ένα μέρος που δεν κινδυνεύουν.

Στο βίντεο βλέπουμε τη φωτιά να έχει τυλίξει δέντρα και σπίτια και από τις δύο πλευρές του αυτοκινήτου, ενώ την ίδια στιγμή με κάποιο μαγικό τρόπο αυτός ο μπαμπάς καταφέρνει να διατηρήσει την ψυχραιμία του και προσπαθεί να ηρεμήσει την κόρη του, η οποία όπως είναι φυσικό κάνει πολλές ερωτήσεις και είναι ανήσυχη.

Μάλιστα, σε κάποια στιγμή ακούμε την μικρή να λέει στο βίντεο γιατί δεν γυρνάμε στο σπίτι, με τον μπαμπά να αρχίζει να τραγουδάει ότι όλα θα πάνε καλά και ότι σύντομα θα καταφέρουν να ξεφύγουν.

Στο τέλος, βλέπουμε ότι πράγματι καταφέρνουν να φτάσουν σε ένα σημείο που φαίνεται ασφαλές και τότε η μικρή λέει στον μπαμπά της, τα κατάφερες, μας έσωσες από τη φωτιά, με εκείνον να λέει μαζί τα καταφέραμε.

WATCH: Father sings to 3-year-old daughter to keep her calm as they drive through California wildfire. https://t.co/v76aJnrjjO pic.twitter.com/kT46eEi0Pm

— NBC News (@NBCNews) November 10, 2018