Illustrations με την Παναγία των Παρισίων στις φλόγες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο

Όλος ο κόσμος παρακολουθούσε και παρακολουθεί τρομοκρατημένος τη φωτιά στην Παναγία των Παρισίων, τις εξελίξεις και την καταστροφή ενός από τους πιο εμβληματικούς ναούς. Illustrations με την Παναγία των Παρισίων που θα σε ανατριχιάσουν.

Όλοι έστειλαν τα μηνύματα συμπαράστασής τους, όλοι εξέφρασαν τη φρίκη για το πώς μια φωτιά μπορεί να καταστρέψει μέσα σε μερικές ώρες ένα μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Illustations με την Παναγία των Παρισίων λένε τόσα, όσα δεν θα μπορούμε ποτέ να εκφράσουμε με λόγια.

Η θλίψη και το σοκ όλων είναι τεράστιο, χωρίς να χρειάζεται να είσαι Γάλλος, καθολικός. Χωρίς να χρειάζεται να πιστεύεις ή όχι. Πρόκειται για την ιστορία, για το κόσμημα του παγκόσμιου πολιτισμού που έγινε στάχτη.

Η καταστροφή στην Παναγία των Παρισίων είναι τεράστια, αλλά και πολλοί θεωρούν πως αποφεύχθηκε το χειρότερο σενάριο. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι σώθηκε το κύριο κτίσμα και οι πύργοι.

Illustrations για την Παναγία των Παρισίων που θα μιλήσουν στην καρδιά σου

Άλλοι εξέφρασαν τη θλίψη τους και τη συμπαράστασή τους στους Γάλλους με ένα κείμενο, μια φωτογραφία από μια ημέρα που είχαν επισκεφτεί την Παναγία των Παρισίων, άλλοι έφτιαξαν υπέροχα illustrations που δύσκολα θα ξεχάσουμε.

«Μια πολύ στενάχωρη μέρα…. Αλλά μετά από όλα, το μόνο πράγμα που θέλω να πω είναι: Να μην τα παρατήσουμε, παιδιά. Το κύριο κτίριο έχει επιζήσει και είμαι σίγουρος ότι θα έρθει η μέρα που θα είναι όλα καλά ξανά….».

A very sad day. I cried my eyes out. But after all that… the only thing I want to say is: let's not give up, guys. The main building had survived, and I'm sure there is a day coming when everything will be alright again. Get well, #NotreDame. pic.twitter.com/GwuzNGzI3C — valdavermilion (@valdavermilion) April 16, 2019

Και η Ελευθερία;

Lady Liberty has France on the mind in the light of the #NotreDame fire. pic.twitter.com/ajpQeanaei — Zippy (@princezip) April 16, 2019

Όταν ξαφνικά όλα άλλαξαν…

#BookIllustrationOfTheDay is by Ludwig Bemelmans for "Madeline"(1939). I can't think of a better book illustration to post today, than this 80 year old classic image of #NotreDame under a weeping sky. pic.twitter.com/Xuzs5fykbw — James Mayhew (@mrjamesmayhew) April 16, 2019

Το γεγονός έχει προκαλέσει ανείπωτη θλίψη και τα λόγια είναι φτωχά. Μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις και οι καλλιτέχνες τις μοιράζονται μαζί μας.

Ένα τεράστιο «ευχαριστώ» χρωστάμε όλοι στους Πυροσβέστες. Στους ανθρώπους που είναι οι ήρωές μας, που δεν σκέφτονται στιγμή τον εαυτό τους, αλλά ρίχνονται στη μάχη και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν.

Η εικόνα τα λέει όλα από μόνη της…

This picture out here speaking many words…. #NotreDame pic.twitter.com/QyptwtIwzD — Pravin Suthar (@iAmpravinsuthar) April 16, 2019

«Δεν χρειάζεται να είσαι Γάλλος, Καθολικός, τίποτα παρά μόνο άνθρωπος για να καταλάβεις τη θλίψη… όταν τυλίγεται στις φλόγες μια από τις πιο όμορφες κληρονομιές που έχει χτίσει η ανθρωπότητα. Για ορισμένους ήταν ένα όμορφο κτίριο, για άλλους ναός, σύμβολο, τουριστικός χώρος αλλά για μερικούς ήταν σπίτι».

You don’t have to be French,Catholic nothing but human to understand the sadness of today when a work is seen on flames, one of the most beautiful legacies that humanity has built.

For some only beauty, a temple, a symbol, a tourist place, for others was home.#notredame pic.twitter.com/32CVrrGZjH — milenachaveza (@milenachaveza1) April 16, 2019

don’t know what to do so i illustrate #notredame pic.twitter.com/vN5qVujp7U — s a n (@hellow_san) April 16, 2019

