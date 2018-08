Η σπάνια αποικία ιππόκαμπων στην Χαλκιδική χρειάζεται την βοήθειά μας για να προστατευτεί (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι θαλάσσιοι ιππόκαμποι είναι ένα προστατευόμενο είδος το οποίο αντιμετωπίζει κίνδυνο αφάνισης εξαιτίας της ακμάζουσας ρύπανσης και της υπεραλίευσης. Υπάρχει, λοιπόν, μια σπάνια αποικία ιππόκαμπων στη Χαλκιδική που χρειάζεται την άμεση βοήθειά μας για να προστατευτεί.

Το 2015 το οικοσύστημα των ιππόκαμπων είχε αποκατασταθεί με την χρήση σχοινιών και συνθετικών φυτών. Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο οικοσύστημα οφείλονταν σε πλημμυρικά νερά από κοντινό χωριό.

Το Reuters έκανε αφιέρωμα σε αυτή την ευρύτερη προσπάθεια προστασίας. «Μιλάμε για μια πολύ μικρή περιοχή, νομίζω ότι η διατήρηση των αλιευτικών σκαφών μακριά από εκεί είναι κάτι που μπορούμε να πετύχουμε», ανέφερε ο δύτης Βασίλης Μεντογιάννης.

Ο Βασίλης Μεντογιάννης ήταν μάλιστα ο άνθρωπος που έκανε την ανακάλυψη αυτού του σημείου στη χερσόνησο της Χαλκιδικής το 2007. Μάλιστα αυτό είχε προκαλέσει ενθουσιασμό στους εμπειρογνώμονες της θάλασσας.

Είδα πολλούς να περνάνε από μπροστά μου και αναρωτήθηκα τι συνέβαινε εκεί. Νόμιζα ότι αυτό ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστο

Επειδή δεν είναι και το πιο συνηθισμένο να βλέπεις ομάδες ιππόκαμπων, ο δύτης δημιούργησε μια ομάδα με δύτες, έχοντας ως στόχο να τεκμηριώσει όσα είχε δει.

