Η μικρή με τα πιο όμορφα και μεγάλα μάτια έχει μια συγκινητική ιστορία να σου πει

Η μικρή με τα πιο μεγάλα μάτια έχει γίνει viral και πολύ αγαπητή στον κόσμο. Με μια πρώτη ματιά είναι ένα πανέμορφο 2χρονο κοριτσάκι. Η ιστορία της, όμως, δεν σταματά εκεί και είναι πολύ συγκινητική.

Η μητέρα της λέει ότι η κόρη της λαμβάνει καθημερινα μηνύματα από τον κόσμο και συγχαρητήρια για τα τεράστια, σκούρα μάτια της, αλλά αναφέρει ότι αγωνίζεται για να μάθει πως να ανταποκριθεί επειδή τα μάτια της είναι το αποτέλεσμα μιας σπάνιας γενετικής κατάστασης.

Η Karina Martinez απ’ τη Μινεσότα, έχει συνηθίσει στον θαυμασμό των ανθρώπων για τα υπέροχα, μαύρα μάτια της κόρης της, Mehlani. Ωστόσο, η μικρή έχει το σύνδρομο Axenfeld-Rieger, μια σπάνια κατάσταση των ματιών που επηρεάζει την ανάπτυξή τους ενώ έχει και γλαύκωμα. Η Mehlani διαγνώστηκε με αυτό το σύνδρομο, όταν ήταν περίπου μιας εβδομάδας.

Το σύνδρομο Anenfeld- Rieger επηρεάζει τον κερατοειδή και την ίριδα του ματιού, ενώ το γλαύκωμα μπορεί να βλάψει τα οπτικά νεύρα του ματιού και να οδηγήσει σε τύφλωση από την αυξημένη πίεση του ματιού. Παράλληλα, κάνει τα μάτια να φαίνονται μεγαλύτερα, ενώ όταν ήταν μόλις 5 μηνών έπρεπε να κάνει επέμβαση.

Η χειρουργική επέμβαση ήταν επιτυχής στη σταθεροποίηση της όρασής της. Σε ένα μήνυμα της στο Twitter η μητέρα του κοριτσιού έγραψε: «Κάθε φορά που βγαίνουμε έξω και ένας άνθρωπος σχολιάζει θετικά το πόσο μεγάλα και όμορφα είναι τα μάτια της. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω ή όχι για το ελάττωμα της. Αποφασίζω να μην πω τίποτα, χαμογελώ και λέω ευχαριστώ».

