Η εμφάνιση της Madonna στη Eurovision άλλους τους ενθουσίασε κι άλλους όχι! (Video)

Η εμφάνιση της Madonna στη Eurovision άλλους τους ενθουσίασε κι άλλους όχι, ενώ το μόνο σίγουρο είναι ότι ήταν ένα show που δεν θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε σε έναν θεσμό όπως η Eurovision.

Ειδικότερα, η «βασίλισσα της ποπ» εμφανίστηκε στη σκηνή της Eurovision μετά την ολοκλήρωση του διαγωνιστικού μέρους, ενώ όπως ήδη γνωρίζαμε, ερμήνευσε πρώτα το «Like A Prayer» μετά από 30 χρόνια και στη συνέχεια το νέο της single «Future», μαζί με τον ράπερ Quavo.

Για πολλούς η εμφάνιση της ήταν αρκετή για να επισκιάσει οποιαδήποτε άλλη είδαμε κατά τη διάρκεια του τελικού, ενώ πολλοί υποστήριξαν ότι κατάφερε να επισκιάσει ακόμα και τον Ολλανδό νικητή, Duncan Laurence.

H Madonna εμφανίστηκε στη σκηνή με μία μαύρη κάπα κι ένα κάλυμμα στο μάτι, που για πολλούς θύμιζε κακό κοστούμι πειρατή, ενώ τα φάλτσα κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της δεν πέρασαν απαρατήρητα από τους χρήστες του Twitter. Οι ίδιοι σχολίασαν ακόμη ότι η Madonna με δυσκολία κινούνταν στη σκηνή και ότι δεν θύμιζε σε τίποτα τον καλό παλιό εαυτό της, ενώ υπήρχαν κι αυτοί που την αποθέωσαν, γράφοντας ότι Madonna είναι μόνο μία.

Ωστόσο, η Madonna κατάφερε να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα και τελικά να περάσει το μήνυμά της με τις σημαίες της Παλαιστίνης και του Ισραήλ κολλημένες στις πλάτες δύο χορευτών της να περπατάνε δίπλα – δίπλα. Μάλιστα, οι διοργανωτές ανέφεραν ότι αυτό το κομμάτι στο show της δεν είχε λάβει την έγκρισή τους.

Love or hate her perfomance, Madonna made her point. I thought it was great. #Eurovision pic.twitter.com/CvS4Occ1XY

— ɢᴀᴠɪɴ ❌ (@gavinworby) May 18, 2019