H υπέρβαρη γάτα που η προσπάθεια της να χάσει κιλά έγινε viral! (Video)

H υπέρβαρη γάτα που η προσπάθεια της να χάσει κιλά έγινε viral, κατακτώντας τις καρδιές όλων όσων πάτησαν play στα βίντεο που την απεικονίζουν.

Εάν κάτι λατρεύουμε στο διαδίκτυο, τότε αυτό είναι τα viral βίντεο με τους τετράποδους φίλους μας, τις αντιδράσεις τους, τις περίεργες συνήθειες τους, αλλά και τον τρόπο που πάντα μας φτιάχνουν ακόμη και την πιο άσχημη μέρα.

Ήταν 19 Οκτωβρίου, όταν το Northshore Veterinary Hospital, στο Μπέλινγκχαμ της Ουάσιγκτον, αποφάσισε να αναρτήσει στα social media το βίντεο που δείχνει την αξιαγάπητη, υπέρβαρη γάτα με το όνομα Cinderblock να προσπαθεί με το ένα της ποδαράκι να κινηθεί στον διάδρομο γυμναστικής, στα πλαίσια του προγράμματος και της προσπάθειας να χάσει μερικά κιλά.

Από εκείνη την ημέρα, πολλά έχουν συμβεί και θα μπορούσαμε πλέον να πούμε με ασφάλεια ότι η Cinderblock είναι μια viral celebrity.

Στο βίντεο βλέπουμε ξεκάθαρα ότι στη Cinderblock δεν αρέσει η γυμναστική, παρόλα αυτά επειδή της είπαν ότι κάνει καλό και θα δει τη διαφορά που θέλει, είπε να κάνει μια προσπάθεια και να βάλει την άσκηση στη ζωή της.

Μόνο που μάλλον κάτι κατάλαβε λάθος, μιας και συνέχιζε να κάθεται στην άκρη του διαδρόμου και τελικά να “κάνει” ότι γυμνάζει μόνο το ποδαράκι της.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο κτηνίατρος, ο οποίος ανεβάζει συχνά βιντεάκια με την εξέλιξη της Cinderblock, ανέβασε κι ένα άλλο βίντεο όπου την βλέπουμε και πάλι διστακτικά να περπατάει στον διάδρομο, καθώς αυτή τη φορά δεν μπορούσε να ξεφύγει, αφού την ωθούσαν και οι ειδικοί!

Σύμφωνα με τον κτηνίατρο της, η Cinderblock ακολουθεί ένα “πρόγραμμα αδυνατίσματος”, καθώς αυτή η πανέμορφη γάτα είναι υπέρβαρη και τα παραπάνω κιλά της «επηρεάζουν την ποιότητα ζωής της».

Όπως είναι φυσικό στο Twitter λάτρεψαν τη Cinderblock και όλοι της στέλνουν μηνύματα υποστήριξης, γράφοντας μεταξύ άλλων ότι «μπορεί να βγάλει εις πέρας αυτό το workout!».

IN THIS HOUSE WE CHEER ON CINDERBLOCK YOU GOT THIS BB DO THAT WORKOUT pic.twitter.com/VNbyFBKLOO

— 🏳️‍🌈Sweetntreat 🔜 AnthroNorthwest19🏳️‍🌈 (@smolpinkcat) October 26, 2019