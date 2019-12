Γονείς δίνουν στην κόρη τους «το χειρότερο χριστουγεννιάτικο δώρο», αλλά εκείνη το λατρεύει!

Το κοριτσάκι λαμβάνει το «χειρότερο χριστουγεννιάτικο δώρο», αρχίζει να ξετυλίγει το περιτύλιγμα και μόλις συνειδητοποιεί τι είναι, απλά τρελαίνεται απ’ τη χαρά του! Οι γονείς του δεν το πίστευαν!

«Μπανάνα!» ακούγεται να λέει η 2χρονη Aria Mojica στο video, το οποίο έχει γίνει viral και η μικρή κατάφερε να κάνει «το χειρότερο χριστουγεννιάτικο δώρο» να μοιάζει με το καλύτερο!

Η Justice Mojica προσπάθησε μαζί με τον σύντροφό της να τρολάρει την κόρη τους, αλλά δεν τα κατάφερε αφού η μικρή τους την έφερε και λάτρεψε το δώρο!

Οι δυο τους ήθελαν να της δώσουν το «χειρότερο χριστουγεννιάτικο δώρο», για να της κάνουν πλάκα και μετά να της δώσουν το κανονικό της δώρο, αλλά η μικρή λάτρεψε αυτή τη μπανάνα και το σχέδιό τους απέτυχε!

Οι γονείς της Aria ανεβάζουν χιουμοριστικά βιντεάκια στο YouTube εδώ και πολλά χρόνια στο account τους, το οποίο έχουν ονομάσει «LGNDFRVR«.

I Tried Giving My Daughter The Worst Xmas Gift Ever & I Didn’t Expect This Reaction 😢 pic.twitter.com/44cJytI83m

— LGND (@iamlgndfrvr) December 20, 2019