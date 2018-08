Φωτογραφίες που μόνο όσοι έχουν αδέρφια καταλαβαίνουν (Photos)

LIKE US ON FACEBOOK

Το να έχεις αδερφό ή αδερφή είναι ένα από τα σπουδαιότερα δώρα που έχεις πάρει στην ζωή σου. Ο δεσμός αυτός είναι ο πιο στενός και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να συγκριθεί μαζί του.

Μόνο όσοι έχουν αδέρφια καταλαβαίνουν τις παρακάτω φωτογραφίες. Αυτή η σχέση είναι μοναδική. Από την μια θέλεις να σκοτώσεις τον αδερφό / την αδερφή σου, από την άλλη όποιος σου τον / την πειράξει είναι νεκρός. Καταλαβαίνεις τι εννοούμε έτσι δεν είναι;

Όλοι έχουμε έναν εαυτό που τον ξέρουν μόνο τα αδέρφια μας.

Όταν βιάζεσαι να πας για μπάνιο συνήθως γίνεται αυτό:

#growingupwithsiblings

Me: I’m gonna go take a shower My brother, 3 seconds before I reach the bathroom: *starts running* Us: pic.twitter.com/j8xVKro3K8 — tymber (@___tymber___) August 9, 2018

Όταν συμφωνείτε άλλα, και τελικά λέει άλλα στους γονείς

When you tell your sibling very detailed instructions on what to ask ya Mama, and across the house, you hear them deviate from the script. #GrowingUpWithSiblings pic.twitter.com/3d9Btl3pZK — Urban Prince (@Joshuarren) June 9, 2018

Όταν αλληλοκλέβετε τα αντικείμενα σας

#GrowingUpWithSiblings going into their room to steal stuff and seeing stuff stolen from your room — mia (@whos_mia) August 8, 2018

Όταν η μαμά σας λέει να σας βγάλει μια φωτογραφία

#growingupwithsiblings

When your mom or dad is taking a pic of you and tells you and your sibling to, get closer pic.twitter.com/zSGQBvvLul — tropicalselfcare_ (@tropicalselfcar) August 8, 2018

ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙΣ

Όταν σου τρώει το φαγητό σου

Να τον συγκρίνεις με τους πιο άσχημους χαρακτήρες στην τηλεόραση

#GrowingUpWithSiblings saying "that's you" every time there was an ugly character on tv — 𝒜𝓅𝒽𝓇𝑜𝒹𝒾𝓉𝐻𝑒 (@frihoele) July 27, 2016

Να τους απειλείς με πράγματα που έχουν κάνει

#GrowingUpWithSiblings collecting receipts against them for when you need something pic.twitter.com/Ck12D0CouL — roo🎺 (@Delenadesires) July 5, 2016

Όταν η μητέρα σου μαλώνει εσένα αντί για εκείνον / εκείνη

#GrowingUpWithSiblings when ur mom is yelling at ur sibling for something & then somehow it turns into your fault too pic.twitter.com/9eSa3lBZpj — hannah (@hsawyerrrr) July 22, 2015

Όταν ζητάς κάτι από τους γονείς σου και απαντάει «και εγώ θέλω»

#GrowingUpWithSiblings when you ask your parents for something and your little brother says me too pic.twitter.com/PmKDZIamaQ — Himo (@Himosexual) July 19, 2015

Όταν βλέπεις ότι το μικρότερο αδερφάκι παίρνει πράγματα που εσύ ίδρωσες για να τα αποκτήσεις

#GrowingUpWithSiblings when u see ur younger siblings get permission to do things u weren't allowed to do @ their age pic.twitter.com/ruKIfhUXAk — Victoria (@VictoriaGrandi8) July 20, 2015

Το να μεγαλώνεις με αδέρφια μοιάζει συνοπτικά κάπως έτσι

#GrowingUpWithSiblings The true defination of growing up with siblings pic.twitter.com/2t3dIRQFRT — brad pitt (@sanjidulhuda) July 19, 2015

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το να έχεις αδέρφια είναι κάτι μοναδικό.

