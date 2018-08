Τι είναι το Baby Shark Song; Ένα catchy τραγούδι για παιδιά που δεν έχει γίνει απλώς viral αλλά μοιάζει με το νέο challenge στα social media. Οι στίχοι θα κολλήσουν στο μυαλό σου, θα το τραγουδάς όλη μέρα στη δουλειά, στο σπίτι, στο μπάνιο. Ναι, είναι κολλητικό.

Τι είναι το Baby Shark Song; Δημιουργήθηκε από το YouTube channel Pinkfong με βάση την Κορέα και είναι για παιδιά. Όλα του τα videos έχουν μουσική και χορό.

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό κανάλι στο YouTube με περισσότερους από 10 εκ. subscribers και φτιάχνει πολύχρωμα videos για να βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν και να αλληλεπιδρούν με το cartoon Pinkfong.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Ινδονησία το 2014, σύμφωνα με το Official Charts και ξανά το 2016 αλλά μόλις πρόσφατα έγινε παγκόσμιο φαινόμενο και έχει περισσότερα από 1,6 δις (ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ!) views στο YouTube.

Τώρα, αναφέρεται πως είναι ένα από 40 videos με τα περισσότερα views στο YouTube.

Το Baby Shark Challenge ξεκίνησε όταν οι άνθρωποι τραβούσαν video τον εαυτό τους κάνοντας εύκολες κινήσεις ενός καρχαρία. Και…χορεύοντας! Πολύ γρήγορα το challenge έγινε viral και μπορούμε να πούμε πως ανταγωνίζεται το Kiki Challnege με επιτυχία.

Μερικοί γονείς μάλιστα, το πήγαν άλλου…αφού ντύθηκαν καρχαρίας και έκαναν το challenge βγαίνοντας από το αμάξι τους. Δηλαδή Kiki challange αλά καρχαρία.

“The Baby Shark Challenge” is apparently a Facebook thing.

The parent in me can’t stop smiling at this video. pic.twitter.com/myou0ZMtSC

— Kris. (@LifeAsKris) August 18, 2018