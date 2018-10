Έργο του Banksy αυτοκαταστράφηκε όταν πωλήθηκε για 1 εκατ. λίρες στον οίκο Sotheby’s και δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να μας επιφυλάσσει αυτός ο καλλιτέχνης.

Για να πάρουμε, όμως, τα πράγματα απ’ την αρχή γιατί θα αναρωτιέστε τι ακριβώς συνέβη. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν, κατά τη διάρκεια μιας δημοπρασίας στον οίκο Sotheby’s στο Λονδίνο, όταν το έργο του Banksy που μόλις είχε πουληθεί έναντι 1 εκατ. λιρών, αυτοκαταστράφηκε.

Η φάρσα πιστεύεται ότι διοργανώθηκε απ’ τον ίδιο τον καλλιτέχνη, ενώ το έργο που πωλήθηκε ήταν το διάσημο «Girl with Red Balloon», το οποίο είχε ζωγραφιστεί με σπρέι σε καμβά.

Όταν λοιπόν, αυτό το έργο αγοράστηκε, οι παρευρισκόμενοι στον οίκο Sotheby’s, έκπληκτοι είδαν το έργο να γλιστράει απ’ το κάδρο και να αυτοκαταστρέφεται σε λωρίδες.

Την ίδια ακριβώς στιγμή, στον επίσημο λογαριασμό του Banksy στο Instagram, ανέβηκε η φωτογραφία που δείχνει την επική φάρσα, με τη λεζάντα να γράφει: «Going, going, gone…» (μτφρ.: «Φεύγει, φεύγει, έφυγε…»).

Παράλληλα, πιστεύεται ότι ο ίδιος ο Banksy βρισκόταν στη δημοπρασία, αφού έχει καταφέρει να κρατήσει για πολλά χρόνια κρυφή την ταυτότητά του, με πολλούς μάλιστα να λένε ότι αυτός ενεργοποίησε και τον μηχανισμό εξ αποστάσεως που κατέστρεψε το έργο.

Banksy’s painting self-destructs after selling for $1.1 million in auction. The frame shredded the painting to pieces. https://t.co/ld9J7PnvTK pic.twitter.com/zSJeZiOFl8

— PRADT (@pradt) October 6, 2018