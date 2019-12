Είναι πίνακες ή φωτογραφίες; Κοίταξε δύο φορές πριν απαντήσεις!

View this post on Instagram

И кто поверит, что этому красавчику, мечте миллионов женщин сегодня 44 года?🤩 💪🏼 Да, @davidbeckham уж точно как дорогое вино: меняется с возрастом, но все хорошеет! Морщинки под глазами, харизма и очарование в улыбке продолжают разбивать сердца!😍 💓 Пока работала над его портретом подумала: пожалуй, дело в особой стати, породе, здоровой любви к себе…Она ещё никому не мешала, а только украшала👌🏻 🤩 Как считаете, стал Бекхэм с годами лучше или в молодости был привлекательнее?😉