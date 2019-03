Εαρινή ισημερία με υπερπανσέληνο: Θα ξανασυμβεί σε 125 χρόνια!

Σε 125 χρόνια, το 2144, θα επαναληφθεί το συγκεκριμένο φαινόμενο, δηλαδή το να απολαύσουμε εαρινή ισημερία με υπερπανσέληνο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η προηγούμενη φορά που είχε συμβεί αυτό ήταν το 1905.

Με την εαρινή ισημερία ξεκίνησε και επίσημα η Άνοιξη του 2019 στην Ελλάδα και γενικά στο βόρειο ημισφαίριο, στο οποίο ανήκει και η χώρα μας.

Οι ισημερίες καθορίζουν την έναρξη της Άνοιξης και του Φθινοπώρου, ενώ τα ηλιοστάσια -το θερινό και το χειμερινό- προσδιορίζουν την έναρξη του Καλοκαιριού και του Χειμώνα αντίστοιχα.

It's been fun taking over Your Take and a blessing to feature contributor photos! I hope to have this opportunity again soon! Keep sharing your beautiful photos with the #YourTake family. Like this gem of the #SuperWormMoon over Seattle, Washington!

📸 IG @euvrephotography pic.twitter.com/1WS2wriYvn

— Your Take (@yourtake) March 20, 2019