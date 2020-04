Διάσημοι πίνακες σε version… καραντίνας! (Photos)

Το Μουσείο Getty βρήκε έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό τρόπο για να τραβήξει το ενδιαφέρον και να απασχολήσει το κοινό του εν μέσω καραντίνας. Στο project, λοιπόν, αυτό γνωστοί και διάσημοι πίνακες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο!

Πώς αποφάσισε το Μουσείο Getty του Λος Άντζελες να απασχολήσει τους χιλιάδες φίλους του; Τους προκάλεσε! Ναι, καλά διάβασες… Challenge. Η μαγική λέξη που βάζει πολλούς στο κόλπο. Κι ενώ, λοιπόν, ο περισσότερος κόσμος αυτή την περίοδο βρίσκεται σε καραντίνα, κλήθηκε να ανακαλύψει και να ξεδιπλώσει την καλλιτεχνική του φλέβα.

Το Μουσείο ζήτησε από τους φίλους του να είναι δημιουργικοί, εφευρετικοί και πρωτότυποι στις ιδέες τους. Στο κέντρο, βέβαια, του challenge βρέθηκαν γνωστοί και διάσημοι πίνακες, οι οποίοι για “κακή” τους τύχη εκτέθηκαν στη φαντασία πολλών, που ήθελαν να τους “αντιγράψουν”. Όχι με τον τρόπο που φαντάζεσαι, όμως.

Και κάπου τώρα ίσως να είναι η κατάλληλη στιγμή για να σου πω τι ακριβώς ζήτησε το Μουσείο αυτό από τον κόσμο. Το Μουσείο Getty προκάλεσε τους φίλους του απ’ όλο τον κόσμο να αναδημιουργήσουν ένα έργο τέχνης με αντικείμενα και ανθρώπους που βρίσκονται μες το σπίτι τους.

Οι οδηγίες ήταν οι εξής: Διαλέγεις τον αγαπημένο σου πίνακα, βρίσκεις τρία πράγματα που υπάρχουν στο σπίτι σου και αναδημιουργείς αυτό το έργο τέχνης. Και φυσικά τους το στέλνεις για να θαυμάσουν την ευρηματικότητά σου!

We challenge you to recreate a work of art with objects (and people) in your home.

🥇 Choose your favorite artwork

🥈 Find three things lying around your house⠀

🥉 Recreate the artwork with those items

And share with us. pic.twitter.com/9BNq35HY2V

— Getty (@GettyMuseum) March 25, 2020