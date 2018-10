Διάσημα ζευγάρια στο σινεμά που θέλουμε να βλέπουμε ξανά και ξανά! (Photos)

LIKE US ON FACEBOOK

Υπάρχουν μερικά διάσημα ζευγάρια στο σινεμά που σε όσες ταινίες κι αν παίξουν μαζί, δεν μας φτάνει! Θέλουμε να τους βλέπουμε ξανά και ξανά και τους έχουμε συνηθίσει μαζί. Όπως για παράδειγμα ο Ryan Gosling με την Emma Stone, όσες ταινίες κι αν έχουν παίξει μαζί πάντα θα θέλουμε μια ακόμη!

Σίγουρα έχεις προσέξει κι εσύ πως ορισμένοι διάσημοι ηθοποιοί παίζουν μαζί πολύ συχνά στις ίδιες ταινίες. Και η επιτυχία είναι εγγυημένη. Έχουν ταιριάξει τόσο καλά που είναι σαν να γεννήθηκαν για να παίζουν μαζί. Και αυτά τα διάσημα ζευγάρια στο σινεμά δεν τα βαριόμαστε ποτέ.

Λίγο η χημεία, λίγο το ταλέντο τους και μια καλή παραγωγή και έχεις την τέλεια ταινία.

Διάσημα ζευγάρια στο σινεμά που θέλουμε να βλέπουμε ξανά και ξανά

Adam Sandler and Rob Schneider

Ο Adam Sandler έγινε ένας επιτυχημένος κωμικός από το σχολείο. Αργότερα έφτιαξε τη δική του εταιρία παραγωγής ταινιών, Happy Madison Productions, και προσκάλεσε τον Rob να συμμετέχει σε ένα κοινό πρόγραμμα. Είναι καλοί φίλοι και ταιριάζουν απόλυτα σε όποια ταινία κι αν τους δούμε!

Bradley Cooper and Jennifer Lawrence

Πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας Silver Linings Playbook, ο Bradley Cooper και η Jennifer Lawrence έπρεπε να κάνουν μαθήματα χορού για 5 ώρες επί δύο εβδομάδες. Ο ηθοποιός έχει πει «αγαπώ τη Jennifer. Θα έπαιζα μαζί της σε οποιαδήποτε ταινία»!

Ryan Gosling and Emma Stone

Τι να πούμε τώρα εμείς για αυτό το ντουέτο; Τους είδαμε για πρώτη φορά μαζί το 2011, για τα γυρίσματα Crazy, Stupid, Love. Και από τότε έχουν παίξει ως ζευγάρι σε 3 ταινίες. Και το αποτέλεσμα; Το βραβείο για το La La Land.

Marion Cotillard and Guillaume Canet

Και ποιος δεν αγαπά το Love me if you dare;Έχουν παίξει σε 4 ταινίες μαζί και τους αγαπάμε!

Ben Stiller and Owen Wilson

Πάντα μαζί και ό,τι κι αν κάνουν προσφέρουν άφθονο γέλιο. Ο κόσμος τους αγάπησε και στις 11 ταινίες που έχουν παίξει μαζί. Ναι, 11!

Shailene Woodley and Ansel Elgort

Οι δύο τους είναι ένα από τα πιο ρομαντικά ζευγάρια στο Hollywood. Μετά την ταινία The Fault in Our Stars aired, όλοι νόμιζαν πως είναι ζευγάρι και στην πραγματική ζωή. Οι δύο τους έπρεπε να κάνουν επίσημη ανακοίνωση ότι δεν είναι ζευγάρι!

Matt Damon and Ben Affleck

Είναι φίλοι εδώ και 10 χρόνια και έχουν παίξει πολλές φορές μαζί. Οι δύο τους έχουν συνεργαστεί συνολικά σε 9 κοινά projects. Και είναι και οι δύο εξίσου επιτυχημένοι.

Chris Evans and Scarlett Johansson

Ο Chris Evans και η Scarlett Johansson γνωρίστηκαν πολύ πριν γίνουν διάσημοι ήρωες της Marveluniverse. Σήμερα είναι δύο πολύ καλοί φίλοι, ενώ όλα ξεκίνησαν από τη μελοδραματική ταινία The Nanny Diaries. Τους έχουμε δει μαζί σε 7 ταινίες συνολικά!

Drew Barrymore and Adam Sandler

Ακόμη ένα αγαπημένο ζευγάρι! Η ταινία The Wedding Singer ήταν η πρώτη στην οποία έπαιξαν μαζί και μετά ακολούθησαν κι άλλες. Οι δυο τους δηλώνουν πολύ καλοί φίλοι!

Διαβάστε επίσης: