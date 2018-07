Δες θες να σε κοιτάξει κανείς όπως κοίταξε η Melania τον Putin! | Video

Το βλέμμα της Melania στον Putin ήταν τόσο ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟ που δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο…Έπαιξε παντού, έγινε viral και τρόμαξε όλο τον κόσμο.

Φρίκη, φόβος, αηδία; Τι από όλα αυτά είχε στο μυαλό της η Melania; Κανείς δεν ξέρει και κανείς ποτέ δεν θα μάθει. Αλλά μάλλον η Πρώτη Κυρία δεν χάρηκε και πολύ όταν συνάντησε τον Ρώσο Πρόεδρο.

Έκαναν μια θερμή χειραψία, του χάρισε ένα ψυχρό χαμόγελο και μετά βγήκε το αληθινό της πρόσωπο…Ο τρόμος στο πρόσωπό της ήταν εμφανής και οι κάμερες ήταν εκεί για να αποτυπώσουν τη στιγμή. Τι κι αν η Melania νόμιζε ότι κανείς δεν θα το δει; Την επόμενη ακριβώς μέρα έγινε viral…

Ένα σύντομο video που αναρτήθηκε στο Twitter, σου δείχνει ακριβώς αυτό που περιγράφουμε πιο πάνω.

OMG I was looking for this all day – they finally just showed it on MSNBC

Watch her face!!

— SRM_MD❄️🌵❄️ (@srmduke87) July 17, 2018