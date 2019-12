Χριστούγεννα στο Λονδίνο! 7 φωτογραφίες που θα σε κάνουν να θες να πας τώρα!

LIKE US ON FACEBOOK

It’s the most wonderful time of the year! Oι δρόμοι έχουν γεμίσει με χριστουγεννιάτικα στολίδια και λαμπάκια, όμως, ό,τι και να κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι πως κάποιοι προορισμοί του εξωτερικού πάντα θα μας νικάνε στο χριστουγεννιάτικο κλίμα! Για παράδειγμα, τα Χριστούγεννα στο Λονδίνο είναι απ’ τις top επιλογές για ένα ταξίδι αυτή την εποχή, αφού ολόκληρη η πόλη βάζει τα γιορτινά της και υποδέχεται τους τουρίστες!

Χριστουγεννιάτικες αγορές, το Winter Wonderland στο Hyde Park, λαμπάκια παντού και εντυπωσιακά στολισμένες βιτρίνες καταστημάτων.

Η Mara Leite, φωτογράφος που γυρίζει όλο τον κόσμο για να τον φωτογραφίσει, έχει δείξει την αδυναμία της στο Λονδίνο τα Χριστούγεννα και μέσα απ’ τις φωτογραφίες της μας ταξιδεύει κι εμάς στη βρετανική πρωτεύουσα.

Φωτογραφίες απ’ τα Χριστούγεννα στο Λονδίνο:

Ο στολισμός στη Regent Street είναι ένα must- see στο Λονδίνο τα Χριστούγεννα! Θα σε βάλει κατευθείαν στο mood και είναι το πρώτο μέρος που πρέπει να επισκεφτείς στο κεντρικό Λονδίνο. Σημειώνεται, πως πρόκειται για την πρώτη τοποθεσία στο Λονδίνο που στολίστηκε με χριστουγεννιάτικα λαμπάκια το 1954.

Τα φωτάκια στην Oxford Street πρόσφατα αντικαταστάθηκαν απ’ αυτές τις «κουρτίνες» LED με ενεργειακή απόδοση!

Αγαπημένο μέρος η Carnaby Street, η οποία φέτος έχει στολίδια από ανακυκλωμένο πλαστικό!

Κάθε χρόνο, ο σταθμός St. Pancras στολίζεται εντυπωσιακά. Φέτος, η Lancôme δημιούργησε έναν «Πύργο του Άιφελ» με 1.500 μπουκαλάκια κολόνιας.

Το Annabel, ένα απ’ τα πιο γνωστά exclusive clubs στον κόσμο, κάθε χρόνο έχει ένα εντυπωσιακό δέντρο απ’ έξω απ’ το κτίριο!

Το δέντρο της Convent Garden είναι ένα απ’ τα πιο iconic δέντρα στο Λονδίνο, στολισμένο με 30.000 φωτάκια.

Η New Bond Street περιλαμβάνει μερικά απ’ τα πιο luxurious καταστήματα και φυσικά αυτά τα μαγαζιά παίρνουν την χριστουγεννιάτικη διακόσμησή τους στα σοβαρά!

