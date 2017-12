Η Χριστουγεννιάτικη μαγεία βρίσκεται όλη συγκεντρωμένη στη Disneyland! (photos)

LIKE US ON FACEBOOK

Η Χριστουγεννιάτικη μαγεία βρίσκεται όλη συγκεντρωμένη στη Disneyland και μόλις 8 φωτογραφίες μπορούν να σε πείσουν γι αυτό!!

Είναι η πιο υπέροχη εποχή του χρόνου, οπότε γιατί να μην θέλεικάοιος να περάσει αυτές τις μέρες στο “Happiest Place On Earth”; Η Disneyland είναι ο τέλειος προορισμός για να επισκεφθείτε τα Χριστούγεννα, δίπλα στο Βόρειο Πόλο, φυσικά… Υπάρχει τόση μαγεία διακοπών τοποθετημένη σε κάθε ξεχωριστή λεπτομέρεια των διακοσμήσεων, των παρελάσεων, των βόλτων και ακόμη και του φαγητού. Η Disney ήταν πάντα ο τόπος για να φέρει μαζί τις οικογένειες για διασκέδαση και αναμνήσεις, και τα Χριστούγεννα είναι ουσιαστικά η Disney των διακοπών. Γι ‘αυτό και ταιριάζουν τόσο καλά μαζί, όπως το γάλα και τα μπισκότα. Περιττό να πούμε ότι αυτές οι φωτογραφίες της Disneyland κατά την περίοδο των Χριστουγέννων θα σας δώσουν μια τεράστια δόση μαγείας διακοπών.

Είναι βασικά ο απόλυτος προορισμός για κάποιον που νιώθει κατάθλιψη των Χριστουγέννων! Ακόμη και αν δεν μπορείς να επισκεφθείς τα πάρκα της Disneyland για τις διακοπές, μπορείς να δεις αυτές τις οκτώ φωτογραφίες και να αισθανθείς σαν να είσαι εκεί. Στη Disneyland είναι όλα σχετικά με τις λεπτομέρειες, και γι ‘αυτό όλα πασπαλίζονται με εορταστική χρυσόσκονη!

Το κάστρο της ωραίας κοιμωμένης είναι το καταφύγιο της Χριστουγεννιάτικης μαγείας

Το κάστρο είναι πάντα ένα θέαμα που αξίζει να δεις, αλλά αυτή τη περίοδο του έτους είναι γεμάτο με μια μαγική λάμψη από τα φωτάκια και το χιόνι που το ανεβάζει επίπεδο! Είναι όμορφο το βράδυ, αλλά το βράδυ, πραγματικά λάμπει. Είναι το τέλειο σκηνικό για μια ένδοξη έκθεση πυροτεχνημάτων. Αυτό το κάστρο είναι ο ορισμός της φωταγώγισης και μας έχει πάρει το μυαλό!

Οι παρελάσεις έχουν δεχθεί ένα εορταστικό Upgrade

Η Disney ξέρει πώς να οργανώσει μια παρέλαση, οπότε για τις διακοπές, δεν μπορείς να χάσεις την παρέλαση του Christmas Fantasy.

Η μεγαλύτερη έκπληξη είναι ο Santa ο οποίος κάνει ένα cameo στο τέλος της παρέλασης! Όταν κάνει την μεγάλη είσοδό του, θα φωνάξεις αναπόφευκτα, “Santa, τον ξέρω!”

Cars Land Is Decked Out

Η Cars Land δεν σε απογοητεύει ποτέ μην κοροϊδευόμαστε! Τα Χριστούγεννα όμως είναι όντως η καλύτερη εποχή για να κάνεις μία επίσκεψη! Είναι σαν να έχει περαστεί ένα χριστουγεννιάτικο φίλτρο στο Cars!

Τεράστια Gingerbread σπιτάκια σου κόβουν την ανάσα

The Gingerbread house at Disney’s Grand Californian Hotel & Spa is impressive. The house is over 7 feet tall and took over 1400 Cast Members to put it together. There are 25 hidden Mickey’s! #disneyland #holidaysbeginhere #Disney #christmas #gingerbread … https://t.co/LkoAHpQf3v pic.twitter.com/LtBaWoGTrA — Chip and Company (@chipandcompany) December 9, 2017

Είναι τόσο όμορφο που δεν θέλεις να το φας, αλλά μυρίζει τόσο όμορφα που δύσκολα θα κρατηθείς! Αυτό το τεράστιο Gingerbread σπίτι στο Grand Californian της Disney στο Disneyland Resort μας κάνει όλους να νιώσουμε μία εσωτερική πάλη. Μην ανησυχείς, όμως, επειδή μπορείς να πάρεις το Gingerbread σου απλά σε μικρότερη έκδοση!

Είναι ένας μικρός κόσμος που γιορτάζει τα Χριστούγεννα με τον σωστό τρόπο!

Christmas at Disneyland is wonderful 😍 pic.twitter.com/2VFvB2erRC — Anthony Buccola (@AntJBuccola) December 3, 2017

Ένα από τα πιο μαγικά πράγματα που πρέπει να δεις κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων στη Disneyland είναι η επικάλυψη των διακοπών του “It’s A Small World”. Είναι πανέμορφο, και σίγουρα θα σε τρελάνει την πρώτη φορά που θα το δεις! Κάθε ίντσα είναι καλυμμένη με πολύχρωμα φώτα Χριστουγέννων!!! (παράνοια!!)

The Nightmare Before Christmas’ έκανε κατάληψη στο The Haunted Mansion

In case you missed it, check out “Christmas at Disneyland Resort 2017” https://t.co/jdwaN7GGPk pic.twitter.com/gIjVH5N1kB — My Life is a Journey (@monicazyoung) November 30, 2017

Από το Halloween έως τα Χριστούγεννα, το Haunted Mansion δέχεται ένα τρομακτικό αλλά χαρούμενο makeover όταν γίνεται ο εφιάλτης πριν από τα Χριστούγεννα. Μπορεί να δεις όλους τους αγαπημένους σου χαρακτήρες μέσα, συμπεριλαμβανομένων των Jack ως Sandy Claws, Sally, και Oogie Boogie. Υπάρχει επίσης ένα γιγάντιο σπίτι από gingerbread μέσα στο οποίο είναι διακοσμημένο διαφορετικά κάθε χρόνο, και δεν γίνεται να μην αναφέρουμε το ότι μυρίζει νόστιμο.

A Snowy Main Street

Μόνο στη Disneyland θα χιονίζει στο πνεύμα της σεζόν στη νότια Καλιφόρνια. Μετά την εμφάνιση των πυροτεχνημάτων, η Main Street γίνεται μια χώρα των θαυμάτων, καθώς το χιόνι πέφτει παντού. Αν ονειρευόσουν ένα λευκό χριστουγεννιάτικο σκηνικό, αυτό είναι το μέρος όπου τα όνειρά σου μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

Αυτό το δέντρο δεν μπορείς να το χάσεις!

Στο τέλος της Main Street USA βρίσκεται ένα χριστουγεννιατικο δέντρο τόσο ψηλό που θα μπορούσες να το βρεις στο Rockefeller Center της ΝΥ. Θέλεις και άλλα;;;;;;;