Αυτές είναι οι καλύτερες και πιο όμορφες φωτογραφίες σκύλων για το 2018!

Κάθε χρόνο, το National Geographic δημοσιεύει μια λίστα με τις καλύτερες φωτογραφίες από το ζωικό βασίλειο, μια ιδέα που υιοθέτησε και το Kennel Club Dog Photographer of the Year, μόνο που αυτό επικεντρώθηκε στα αγαπημένα μας κατοικίδια, τα σκυλιά.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός διοργανώνεται για 13η συνεχή χρονιά, ενώ περιλαμβάνει 10 ξεχωριστές κατηγορίες. Φέτος, άνθρωποι απ΄όλον τον κόσμο συμμετείχαν στο διαγωνισμό παρέα με τους αγαπημένους τους σκύλους.

Ανάμεσα στις χώρες που συμμετείχαν ήταν και η Ρωσία, η Βραζιλία, ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία.

Οι φωτογραφίες προβάλλουν με τον πιο μοναδικό τρόπο, τους πρωταγωνιστές του διαγωνισμού, την ίδια ώρα που εμείς βλέπουμε όλες τις πτυχές του χαρακτήρα τους.

Όταν είναι στεναχωρημένα, όταν είναι χαρούμενα, όταν παίζουν κι όταν κάνουν σκανδαλιές, όλα αποτυπώνονται μέσα σ’ αυτές τις φωτογραφίες.

Οι καλύτερες και πιο όμορφες φωτογραφίες σκύλων για το 2018!

Ο τίτλος της φωτογραφίας από τη Elinor Roizman είναι: “I’ll catch you” και κέρδισε το βραβείο Dogs At Play.

Ο τίτλος της φωτογραφίας από τον Robyn Pope είναι: “Let’s call it Roly Poly Puppy” και κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Puppies.

Ο τίτλος της φωτογραφίας από την Cheryl Murphy είναι: “Home” και κέρδισε το βραβείο Man’s Best Friend.

Ο τίτλος της φωτογραφίας από τον Klaus Dyba είναι: “Little Ceylin” και κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Puppies.

Ο τίτλος της φωτογραφίας από την Steffi Cousins είναι: “Flying Free” και κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Dogs At Play.

Ο τίτλος της φωτογραφίας από την Rachele Z. Cecchini είναι: “On a Rainy Day” και κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Oldies.

Ο τίτλος της φωτογραφίας από τον Michael M Sweeney είναι: “A Winters Storm” και κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Portrait.

Ο τίτλος της φωτογραφίας από την Tamara Kedves είναι: “One heart, one family” και κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία I Love Dogs Because…

Ο τίτλος της φωτογραφίας από τον Dean Mortimer είναι: “Reassurance” και κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Assistance Dogs Charity.

Ο τίτλος της φωτογραφίας από τη Monica Van Der Maden είναι: “The lady of the mystery forest” και κέρδισε το βραβείο Dog Photographer Of The Year 2018.

