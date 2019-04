LIKE US ON FACEBOOK

Τα 90’s έχουν επιστρέψει δυναμικά και μαζί με αυτό ένα κύμα νοσταλγίας, αφού οι γενιά των millennials ενηλικιώθηκε και αναπολούν την παιδική τους ηλικία. Μαζί με την μόδα, και η μουσική, αλλά και ταινίες της εποχής που αξίζουν την προσοχή μας.

Χαραγμένες στην μνήμη όλων έχουν μείνει ρομαντικές σκηνές από ταινίες των 90’s, οι οποίες ακόμα και τώρα σε αγγίζουν συναισθηματικά. Η δεκαετία του 90 και οι αρχές της δεκαετίας του 2000 ήταν η Χρυσή Εποχή για τις ρομαντικές κομεντί, αλλά ήταν επίσης μια σπουδαία στιγμή για ιστορίες αγάπης όλων των ειδών.

Οι ιστορίες αγάπης εμπλέκονται σε όλες τις ταινίες, και μένουν σχεδόν ίδιες ανά το πέρασμα των χρόνων. Οι στιγμές που ακολουθούν έχουν γίνει προϊόν σάτιρας, έχουν γίνει στάμπες σε vintage πουκάμισα και αφίσες και έχουμε δει εκατομμύρια φορές. Ας ρίξουμε μια ματιά πίσω στις μεγαλύτερες ρομαντικές σκηνές από τη δεκαετία του ’90.

Ο Jack ζωγραφίζει την Rose στον Τιτανικό

Οι πιθανότητες να μην έχεις δει τον Τιτανικό είναι ελάχιστες. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε θα έχεις τη γνωστή αυτή τη σκηνή αποτυπωμένη στο μυαλό σου, όπως θα έπρεπε. Τα γεμάτα λαχταρά βλέμματα και η ένταση δημιουργούν μια τέτοια αξέχαστη στιγμή και εκείνη που πυροδοτεί το επικό ρομαντισμό τους. Δεν τελειώνει τόσο καλά η ιστορία, αλλά η διαδρομή αξίζει!

Ο Patrick τραγουδάει στην Kat στο ’10 Things I Hate About You’

Ο καθένας ξέρει ότι ένα rom-com πρέπει να έχει μια επική, ρομαντική χειρονομία, αλλά οι περισσότερες δεν μπορούν να ξεπεράσουν την επιτυχία του Heath Ledgers μαζί με την μπάντα στην εκτέλεση του «Can not Take My Eyes Off You». Ο Patrick (Ledger) πραγματικά τα είχε καταστρέψει όλα και πλήγωσε τα συναισθήματα της Kat… Με αυτό το τραγούδι μας κάνει να ερωτευτούμε πάντως!

Ο Edward κάνει… τα πάντα για τη Vivian στο «Pretty Woman»

Μια κίνηση για να αποδείξεις την αγάπη σου δεν αποτελεί μόνο την ερμηνεία ενός τραγουδιού. Μπορεί να είναι το να ξεπεράσεις τους φόβους σου για να εκφράσεις την αγάπη που σε διακατέχει, και ο Edward στο Pretty Woman το πετυχαίνει. Επίσης, η θρυλική απάντηση της Vivian, μετά από αυτό που συνέβη και αφού ανέβηκε στον πύργο και τη διέσωσε, θα σε αγγίζει κάθε φορά.

Η Kat διαβάζει το ποιήματά της στην τάξη στο ’10 Things I Hate About You’

Δεν μπορείς να σκεφτείς αυτή την ταινία, χωρίς να σκεφτείς και το ποίημα της Kat. Μπορεί να είναι πολύ συγκινητικό για να το δεις χωρίς να κλάψεις, αλλά δείχνει το πόσο πολύ την νοιάζεται ο Patrick. Αυτό οδηγεί στο αναπάντεχο ευτυχισμένο τέλος τους, οπότε σε αυτή την περίπτωση, πρέπει πραγματικά να ξεπεράσεις μερικές καταιγίδες πριν φτάσεις στον ήλιο.

Το φιλί στο τέλος του ‘Never Been Kissed’

Η Drew Barrymore παίζει μια δημοσιογράφο, που ποτέ δεν έχει φιλήσει κανέναν πριν. Αλλά αντί να μοιράζεται αυτή τη λεπτομέρεια με τον κόσμο, το χρησιμοποιεί προς όφελός της και το παίζει μαθήτρια. Στο τέλος, αναπτύσσει συναισθήματα για τον καθηγητή της Αγγλικής, Sam. Αφού έγραψε μια ιστορία που περιγράφει λεπτομερώς όλα αυτά, ορκίζεται να σταθεί σε ένα γήπεδο του μπέιζμπολ περιμένοντας τον να την φιλήσει. Φυσικά, έχει ήδη αποκαλύψει ότι δεν είναι μαθήτρια, οπότε ο Sam εμφανίζεται στην τελευταία στιγμή και κλέβει το πρώτο του φιλί.

Όταν η Mulan επιστρέφει σπίτι με έναν άνδρα στο ‘Mulan’

Δεν αποτελεί μια τυπική ιστορία αγάπης μεταξύ δύο ατόμων, αλλά σίγουρα ένα αξέχαστο love story. Ωστόσο, υπάρχει ένας μικρός ρομαντισμός σε αυτό, και όταν έρχεται ο Shang στο σπίτι της. Δεν έχουν μια σκηνή αγάπης, αλλά κάνοντας αυτή τη χειρονομία, απλά αποδεικνύει τα συναισθήματά της γι ‘αυτήν.

Όταν ο Romeo & Juliet γνωρίζονται στο ‘Romeo + Juliet’

Μια ιστορία με το ίδιο κακό τέλος, με αυτό του κλασικού έργου του William Shakespeare. Ο τρόπος με τον οποίο οι Leonardo DiCaprio και Claire Danes αποδίδουν την σκηνή με τα ατελείωτα κοιτάγματα μεταξύ τους, την καθιστούν άκρως ερωτική, ακόμα και αν το τέλος τους δεν είναι το επιθυμητό.

Ο χιονοπόλεμος στο ‘Beauty & The Beast’

Είναι η στιγμή που η Belle και το τέρας έρχονται κοντά και αναπτύσσουν τα συναισθήματα τους ο ένας για τον άλλο. Παρά το γεγονός ότι η Belle είναι φυλακισμένη, η έλξη τους προς τον άλλον, που βασίζεται στην προσωπικότητα, είναι ρομαντική ειδικά κατά τη διάρκεια αυτού του τραγουδιού!

Ο Zack εκφράζει τα συναισθήματά του στη Laney Boggs στο ‘She’s All That’

Παρόλο, που η σχέση τους ξεκίνησε λόγω ενός στοιχήματος και έπειτα καταστράφηκε εξαιτίας αυτού, τελικά, ο Zack επανόρθωσε. Μοιράζονται μια σούπερ γλυκιά σκηνή, όπου ζητά συγγνώμη και συνειδητοποιεί ότι έχει πραγματικά συναισθήματα γι ‘αυτήν, ανεξαρτήτως ​​από το νέο makeover της.

Tα «What Ifs» για την Kathleen & Joe στο ‘You’ve Got Mail’

Δεν συναντήθηκαν ποτέ , αλλά οι Kathleen και Joe, γνωστοί μεταξύ τους ως «Shopgirl» και «NY152», είναι εικονικοί εχθροί εξαιτίας της δουλειάς τους. Ο Joe είναι μέλος μιας οικογένειας που κατέχει μια αλυσίδα επιτυχημένων καταστημάτων βιβλίων, ενώ η Kathleen έχει το δικό της ανεξάρτητο κατάστημα που κληρονόμησε από τη μητέρα της. Αυτή η σκηνή δεν είναι ούτε hot ή βαριά, αφού δεν είναι και ο χαρακτήρας της ταινίας, αλλά είναι γλυκόπικρη και αγγίζει στο τι θα μπορούσαν να ήταν εάν οι δύο τους δεν ήταν τόσο δεμένοι με αυτόν τον αρνητικό τρόπο.

