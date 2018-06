Αν μπεις σε αυτό το τούνελ από πλαστικό δεν θα χρησιμοποιήσεις ξανά πλαστική σακούλα | Video

LIKE US ON FACEBOOK

Ένα τούνελ από πλαστικό, συγκεκριμένα από πλαστικές σακούλες δημιουργήθηκε από την Brydee Rood σε μια προσπάθεια να σταματήσει η χρήση πλαστικής σακούλας.

Αν μπεις σε αυτό το τούνελ από πλαστικό, όχι μόνο θα θες να βγεις γρήγορα, θα ψάχνεις την έξοδο “κινδύνου” αλλά δεν θα χρησιμοποιήσεις ποτέ ξανά πλαστική σακούλα.

Πρόκειται για ένα project απ’ τη καλλιτέχνιδα Brydee Rooda για το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΟΗΕ και στόχο έχει να κινητοποιηθεί ο πλανήτης, να σταματήσει να χρησιμοποιεί πλαστικές σακούλες μια για πάντα και να σταματήσει η ρύπανση του περιβάλλοντος.

«May the winds not carry us out to sea», είναι ο τίτλος του Project με ένα μεγάλο και εντυπωσιακό τούνελ από πλαστικό.

Το τούνελ έχει μήκος 4,6 μέτρα και με διάμετρο 3,6 μέτρα στο άνοιγμα και ενός μέτρου στην ουρά . Παράλληλα, χρησιμοποιούν ένα ανεμιστήρα για να δείξουν πως φουσκώνει. Και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

Είναι ένα τούνελ που σε “πνίγει”, όπως πνίγει και το πλαστικό τον πλανήτη. Είναι η ανάγκη να σταματήσει ο κόσμος να χρησιμοποιεί πλαστικές σακούλες και να περιορίσει εν γένει τη χρήση πλαστικού για πάντα. Γιατί τα συμπτώματα αυτής της χρήσης σκοτώνουν τον πλανήτη στον οποίο ζούμε.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν και οι δημιουργοί αποτελεί και μια έκκληση να αλλάξουν οι συνήθειές μας οι καταστροφικές μας συνήθειες που ρυπαίνουν το περιβάλλον δίχως αύριο!

Το ««May the winds not carry us out to sea» εγκαταστάθηκε σε μία μαρκίζα στην ανατολική γέφυρα της προκυμαίας του Όκλαντ, ανήμερα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

Διαβάστε επίσης: