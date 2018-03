50 μαμάδες, 50 παιδιά, 1 έξτρα χρωμόσωμα | To carpool karaoke που θα σε κάνει να δακρύσεις

50 μαμάδες, 50 παιδιά, 1 έξτρα χρωμόσωμα είναι το τίτλος του carpool karaoke που θα σε κάνει να δακρύσεις. 50 μαμάδες με τα παιδιά τους με σύνδρομο Down τραγουδάνε μέσα στο αυτοκίνητο το «A thousand years» της Christina Peri με τη χρήση της νοηματικής γλώσσας Makaton (η οποία βοηθά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες), στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα για τη διαφορετικότητα.

Η ομάδα «DesignerGenes» δημιούργησε αυτό το όμορφο video με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down που ήταν στις 21 Μαρτίου, και μόλις ανέβηκε στα social media με το hashtag #wouldntchangeathing, έγινε αμέσως viral.

Μπορεί το carpool karaoke του James Corden να έχει φιλοξενήσει αμέτρητους celebrities, όμως, αυτό είναι το πιο όμορφο carpool karaoke που έχουμε δει.

Το video σχολίασε και ο James Corden μέσω Twitter, γράφοντας πως είναι το πιο όμορφο carpool karaoke. «Μ’ έκανε να κλάψω».

This is the most beautiful Carpool Karaoke. It made me cry. #wouldntchangeathing x https://t.co/56CwvSXY87

— James Corden (@JKCorden) March 16, 2018