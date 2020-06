Tie-dye: Το trend του ’60 είναι πιο επίκαιρο από ποτέ | Πώς θα το εντάξεις στη ντουλάπα σου;

View this post on Instagram

Dream a little dream of me Make me into something sweet🤍💥 • • 👗 @mara_handmadeandmore • • • • #myshopmybabe #mystory #letsmakesomemagic #storyteller #inspiredtoinspire #tiedye #tiedyeshirt #girlboss #dontkillmyvibe #vibinandthrivin #chillvibes #inhalethegoodshit